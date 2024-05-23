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Мэр Львова возмутился из-за проведения форума "российской оппозиции" - РИА Новости, 23.05.2024
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19:35 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/lvov-1947996002.html
Мэр Львова возмутился из-за проведения форума "российской оппозиции"
Мэр Львова возмутился из-за проведения форума "российской оппозиции" - РИА Новости, 23.05.2024
Мэр Львова возмутился из-за проведения форума "российской оппозиции"
Мэр города Львова Андрей Садовой в Telegram-канале сообщил в четверг, что обратился в правоохранительные органы Украины за разъяснениями по поводу проводимого в РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:35
2024-05-23T19:35
россия
львов
украина
гарри каспаров
марк фейгин
юкос
андрей садовой
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр города Львова Андрей Садовой в Telegram-канале сообщил в четверг, что обратился в правоохранительные органы Украины за разъяснениями по поводу проводимого в городе форума "российской оппозиции". "Пишут, что во Львове сегодня работает форум какой-то российской оппозиции. Кто знает, это какая шутка? Запрос в соответствующие органы уже выслал", - написал Садовой. По его словам, среди участников форума были в том числе признанный в России иноагентом экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, шахматист Гарри Каспаров* , юрист Марк Фейгин * и журналист Виктор Шендерович*.. В свою очередь, как пишет местное издание "Твой город", в СБУ заявили, что "выясняют обстоятельства" проведения во Львове данного форума.* Физические лица, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947985413.html
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россия, львов, украина, гарри каспаров, марк фейгин, юкос, андрей садовой, служба безопасности украины
Россия, Львов, Украина, Гарри Каспаров, Марк Фейгин, ЮКОС, Андрей Садовой, Служба безопасности Украины
Мэр Львова возмутился из-за проведения форума "российской оппозиции"

Мэр Львова Садовой возмутился из-за проведения форума "российской оппозиции"

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкВид на старую часть Львова и Латинский Кафедральный собор
Вид на старую часть Львова и Латинский Кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Вид на старую часть Львова и Латинский Кафедральный собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр города Львова Андрей Садовой в Telegram-канале сообщил в четверг, что обратился в правоохранительные органы Украины за разъяснениями по поводу проводимого в городе форума "российской оппозиции".
"Пишут, что во Львове сегодня работает форум какой-то российской оппозиции. Кто знает, это какая шутка? Запрос в соответствующие органы уже выслал", - написал Садовой.
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Он злится. Стало известно об истерике Зеленского из-за действий России
Вчера, 18:40
По его словам, среди участников форума были в том числе признанный в России иноагентом экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, шахматист Гарри Каспаров* , юрист Марк Фейгин * и журналист Виктор Шендерович*..
В свою очередь, как пишет местное издание "Твой город", в СБУ заявили, что "выясняют обстоятельства" проведения во Львове данного форума.
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* Физические лица, выполняющее функции иноагента в России.
 
РоссияЛьвовУкраинаГарри КаспаровМарк ФейгинЮКОСАндрей СадовойСлужба безопасности Украины
 
 
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