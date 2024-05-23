https://ria.ru/20240523/lotereya-1947817384.html

Стало известно, кто выиграл рекордный суперприз в лотерею "Спортлото"

Стало известно, кто выиграл рекордный суперприз в лотерею "Спортлото" - РИА Новости, 23.05.2024

Стало известно, кто выиграл рекордный суперприз в лотерею "Спортлото"

Победителем числовой лотереи "Спортлото "4 из 20", сумма выигрыша которой составила 607 миллионов рублей, оказался житель Магнитогорска, инженер-пусконаладчик... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:12

2024-05-23T10:12

2024-05-23T10:12

общество

магнитогорск

россия

пермский край

столото

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Победителем числовой лотереи "Спортлото "4 из 20", сумма выигрыша которой составила 607 миллионов рублей, оказался житель Магнитогорска, инженер-пусконаладчик одного из заводов города, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". Рекордный суперприз лотереи был разыгран 10 мая этого года в ходе 8154-го тиража. "Я верил, что выиграть многомиллионную сумму в государственные лотереи возможно. Как говорят, надежда умирает последней. Но никогда не догадывался, что я стану новым рекордсменом "Спортлото". В то утро я собирался на работу и зашел в мобильное приложение "Столото" с мыслью, что снова выиграл рублей 300. Увидев девятизначную сумму, сначала впал в ступор. Потом срочно позвонил начальнику и отменил все рабочие дела. Наверное, часа два сидел и смотрел на экран телефона. Этот выигрыш - моя зарплата за 500 лет!" - сказал победитель, который пожелал оставить в тайне свою фамилию. Как тратить выигранные деньги, Алексей пока не знает. "На что именно потратить баснословную сумму, будем решать на семейном собрании с мамой и сестрой. Наверное, часть средств отдам им. На оставшиеся деньги, возможно, построю загородный дом и пожертвую часть на благотворительность. Еще есть время подумать, как и куда лучше вложить выигрыш", - рассказал магнитогорец. Он добавил, что алгоритм его выигрыша состоял в том, что он уже много времени использовал одну и ту же комбинацию чисел: 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 - во втором. По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Предыдущий выигрышный рекорд в 545 миллионов в этой лотерее был зафиксирован в августе 2020 года. Тогда выиграл житель Пермского края.

https://ria.ru/20240118/milliard-1921988037.html

https://ria.ru/20240101/stoloto-1919376901.html

магнитогорск

россия

пермский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, магнитогорск, россия, пермский край, столото