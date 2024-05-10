https://ria.ru/20240510/lotereya-1945097449.html
Житель Челябинской области выиграл суперприз в лотерею
Житель Челябинской области выиграл суперприз в лотерею - РИА Новости, 10.05.2024
Житель Челябинской области выиграл суперприз в лотерею
Рекордный суперприз в размере 607 миллионов рублей в числовой лотерее "Спортлото "4 из 20" выиграл в пятницу житель Челябинской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:09
2024-05-10T14:09
2024-05-10T21:34
общество
челябинская область
россия
пермский край
столото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Рекордный суперприз в размере 607 миллионов рублей в числовой лотерее "Спортлото "4 из 20" выиграл в пятницу житель Челябинской области, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "В пятницу, 10 мая 2024 года, был разыгран рекордный для России суперприз среди числовых лотерей от "Столото". В ходе 8154-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей", — сообщили в "Столото". Как уточнили в компании, на данный момент известно, что победитель купил билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото". По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 13, пять, два в первом поле билета и шесть, 17, десять, три — во втором. Предыдущий выигрышный рекорд — 545 миллионов — в этой лотерее был зафиксирован в августе 2020 года. Тогда выиграл житель Пермского края. "Имя победителя станет известно, когда он или она приедет в Москву для оформления своего выигрыша в лотерейном центре "Столото", — отметили в компании.
https://ria.ru/20240118/milliard-1921988037.html
https://ria.ru/20240101/stoloto-1919376901.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, челябинская область, россия, пермский край, столото
Общество, Челябинская область, Россия, Пермский край, Столото
Житель Челябинской области выиграл суперприз в лотерею
Житель Челябинской области выиграл 607 миллионов рублей в лотерее "Спортлото"
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Рекордный суперприз в размере 607 миллионов рублей в числовой лотерее "Спортлото "4 из 20" выиграл в пятницу житель Челябинской области, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"В пятницу, 10 мая 2024 года, был разыгран рекордный для России суперприз среди числовых лотерей от "Столото". В ходе 8154-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей", — сообщили в "Столото".
Как уточнили в компании, на данный момент известно, что победитель купил билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото".
По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 13, пять, два в первом поле билета и шесть, 17, десять, три — во втором.
Предыдущий выигрышный рекорд — 545 миллионов — в этой лотерее был зафиксирован в августе 2020 года. Тогда выиграл житель Пермского края
.
"Имя победителя станет известно, когда он или она приедет в Москву
для оформления своего выигрыша в лотерейном центре "Столото", — отметили в компании.