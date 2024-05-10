https://ria.ru/20240510/lotereya-1945097449.html

Житель Челябинской области выиграл суперприз в лотерею

Житель Челябинской области выиграл суперприз в лотерею - РИА Новости, 10.05.2024

Житель Челябинской области выиграл суперприз в лотерею

Рекордный суперприз в размере 607 миллионов рублей в числовой лотерее "Спортлото "4 из 20" выиграл в пятницу житель Челябинской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:09

2024-05-10T14:09

2024-05-10T21:34

общество

челябинская область

россия

пермский край

столото

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Рекордный суперприз в размере 607 миллионов рублей в числовой лотерее "Спортлото "4 из 20" выиграл в пятницу житель Челябинской области, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "В пятницу, 10 мая 2024 года, был разыгран рекордный для России суперприз среди числовых лотерей от "Столото". В ходе 8154-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей", — сообщили в "Столото". Как уточнили в компании, на данный момент известно, что победитель купил билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото". По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 13, пять, два в первом поле билета и шесть, 17, десять, три — во втором. Предыдущий выигрышный рекорд — 545 миллионов — в этой лотерее был зафиксирован в августе 2020 года. Тогда выиграл житель Пермского края. "Имя победителя станет известно, когда он или она приедет в Москву для оформления своего выигрыша в лотерейном центре "Столото", — отметили в компании.

https://ria.ru/20240118/milliard-1921988037.html

https://ria.ru/20240101/stoloto-1919376901.html

челябинская область

россия

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, челябинская область, россия, пермский край, столото