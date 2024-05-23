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Суд оставил под стражей главного кадровика Минобороны - РИА Новости, 23.05.2024
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14:54 23.05.2024 (обновлено: 15:11 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/kuznetsov-1947903254.html
Суд оставил под стражей главного кадровика Минобороны
Суд оставил под стражей главного кадровика Минобороны - РИА Новости, 23.05.2024
Суд оставил под стражей главного кадровика Минобороны
Второй западный окружной военный суд оставил под стражей начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:54
2024-05-23T15:11
происшествия
россия
истринский район
московская область (подмосковье)
юрий кузнецов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд оставил под стражей начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича отклонить", - огласил решение судья Роман Кифоренко. Кузнецов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Генерал в ходе заседания пожаловался на щитовидку и плохое состояние здоровья, болячки, по его словам, он заработал "во время работы при ликвидации последствий ЧС в Чернобыле". Защита просила перевести генерала под домашний арест, местом которого предлагала избрать загородный дом в Истринском районе Подмосковья. Гособвинение же не нашло оснований для смягчения меры пресечения. В ходе заседания стало известно, что все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. По словам адвоката, у следствия нет конкретных доказательств вменяемого Кузнецову обвинения, по делу был допрошен лишь один человек - предприниматель из Краснодара Лева Мартиросян, арестованный по обвинению в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.
https://ria.ru/20240514/kuznetsov-1945837089.html
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истринский район
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происшествия, россия, истринский район, московская область (подмосковье), юрий кузнецов, чернобыльская аэс
Происшествия, Россия, Истринский район, Московская область (Подмосковье), Юрий Кузнецов, Чернобыльская АЭС
Суд оставил под стражей главного кадровика Минобороны

Суд не выпустил из СИЗО начальника управления кадров Минобороны Кузнецова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОнлайн-трансляция заседания по рассмотрению жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова
Онлайн-трансляция заседания по рассмотрению жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Онлайн-трансляция заседания по рассмотрению жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд оставил под стражей начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича отклонить", - огласил решение судья Роман Кифоренко.
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение
14 мая, 12:45
Кузнецов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Генерал в ходе заседания пожаловался на щитовидку и плохое состояние здоровья, болячки, по его словам, он заработал "во время работы при ликвидации последствий ЧС в Чернобыле".
Защита просила перевести генерала под домашний арест, местом которого предлагала избрать загородный дом в Истринском районе Подмосковья.
Гособвинение же не нашло оснований для смягчения меры пресечения. В ходе заседания стало известно, что все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты.
По словам адвоката, у следствия нет конкретных доказательств вменяемого Кузнецову обвинения, по делу был допрошен лишь один человек - предприниматель из Краснодара Лева Мартиросян, арестованный по обвинению в даче взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.
Коттедж в Краснодаре, принадлежащий сестре жены начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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ПроисшествияРоссияИстринский районМосковская область (Подмосковье)Юрий КузнецовЧернобыльская АЭС
 
 
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