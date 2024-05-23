Суд оставил под стражей главного кадровика Минобороны
Суд не выпустил из СИЗО начальника управления кадров Минобороны Кузнецова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОнлайн-трансляция заседания по рассмотрению жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова
Онлайн-трансляция заседания по рассмотрению жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд оставил под стражей начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича отклонить", - огласил решение судья Роман Кифоренко.
Кузнецов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Генерал в ходе заседания пожаловался на щитовидку и плохое состояние здоровья, болячки, по его словам, он заработал "во время работы при ликвидации последствий ЧС в Чернобыле".
Защита просила перевести генерала под домашний арест, местом которого предлагала избрать загородный дом в Истринском районе Подмосковья.
Гособвинение же не нашло оснований для смягчения меры пресечения. В ходе заседания стало известно, что все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты.
По словам адвоката, у следствия нет конкретных доказательств вменяемого Кузнецову обвинения, по делу был допрошен лишь один человек - предприниматель из Краснодара Лева Мартиросян, арестованный по обвинению в даче взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.