https://ria.ru/20240523/kuznetsov-1947903254.html

Суд оставил под стражей главного кадровика Минобороны

Суд оставил под стражей главного кадровика Минобороны - РИА Новости, 23.05.2024

Суд оставил под стражей главного кадровика Минобороны

Второй западный окружной военный суд оставил под стражей начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:54

2024-05-23T14:54

2024-05-23T15:11

происшествия

россия

истринский район

московская область (подмосковье)

юрий кузнецов

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд оставил под стражей начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича отклонить", - огласил решение судья Роман Кифоренко. Кузнецов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Генерал в ходе заседания пожаловался на щитовидку и плохое состояние здоровья, болячки, по его словам, он заработал "во время работы при ликвидации последствий ЧС в Чернобыле". Защита просила перевести генерала под домашний арест, местом которого предлагала избрать загородный дом в Истринском районе Подмосковья. Гособвинение же не нашло оснований для смягчения меры пресечения. В ходе заседания стало известно, что все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. По словам адвоката, у следствия нет конкретных доказательств вменяемого Кузнецову обвинения, по делу был допрошен лишь один человек - предприниматель из Краснодара Лева Мартиросян, арестованный по обвинению в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.

https://ria.ru/20240514/kuznetsov-1945837089.html

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россия

истринский район

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, истринский район, московская область (подмосковье), юрий кузнецов, чернобыльская аэс