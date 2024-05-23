https://ria.ru/20240523/kuban-1948023561.html
На Кубани добавят около ста объектов оповещения на случай потопов
На Кубани добавят около ста объектов оповещения на случай потопов - РИА Новости, 23.05.2024
На Кубани добавят около ста объектов оповещения на случай потопов
Власти Краснодарского края установят ещё 94 датчика уровня воды и метеостанции на случай летних затоплений в регионе, сообщил губернатор Кубани Вениамин... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T23:42
2024-05-23T23:42
2024-05-23T23:42
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края установят ещё 94 датчика уровня воды и метеостанции на случай летних затоплений в регионе, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по итогам участия в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений. "По территории края протекает 30 тысяч километров рек. На их берегах находится большинство населенных пунктов. Сейчас паводковая ситуация стабильная, но ежегодно в летний период времени после сильных ливней сталкиваемся с подтоплениями в предгорных и горных районах края. Поэтому большое внимание уделяем системе мониторинга и прогнозирования ЧС. На водоемах установлено 217 датчиков уровня воды и метеостанций, еще 94 установим в текущем году. В каждом районе края готова к работе система оповещения. Параллельно с этим расчищаем русла рек и укрепляем берега", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Он добавил, что во всех муниципалитетах установили систему оповещения, которая уже готова к работе. Также, по его словам, в 2023 и 2024 году в бюджете предусмотрено более 500 миллионов рублей на закупку бульдозеров, самосвалов, экскаваторов, земснарядов для расчистки русел рек, строительства берегоукрепления в предгорной и степной зонах. "В прошлом году с привлечением новой техники за счет краевых средств расчистили три участка протяженностью девять километров. В этом году работы продолжаются еще на двух участках протяженностью около девяти километров, готовим проект расчистки и берегоукрепления 12 километров рек", - добавил Кондратьев.
https://ria.ru/20240520/samozanyatye-1947306504.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края установят ещё 94 датчика уровня воды и метеостанции на случай летних затоплений в регионе, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по итогам участия в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений.
"По территории края протекает 30 тысяч километров рек. На их берегах находится большинство населенных пунктов. Сейчас паводковая ситуация стабильная, но ежегодно в летний период времени после сильных ливней сталкиваемся с подтоплениями в предгорных и горных районах края. Поэтому большое внимание уделяем системе мониторинга и прогнозирования ЧС. На водоемах установлено 217 датчиков уровня воды и метеостанций, еще 94 установим в текущем году. В каждом районе края готова к работе система оповещения. Параллельно с этим расчищаем русла рек и укрепляем берега", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Он добавил, что во всех муниципалитетах установили систему оповещения, которая уже готова к работе. Также, по его словам, в 2023 и 2024 году в бюджете предусмотрено более 500 миллионов рублей на закупку бульдозеров, самосвалов, экскаваторов, земснарядов для расчистки русел рек, строительства берегоукрепления в предгорной и степной зонах.
"В прошлом году с привлечением новой техники за счет краевых средств расчистили три участка протяженностью девять километров. В этом году работы продолжаются еще на двух участках протяженностью около девяти километров, готовим проект расчистки и берегоукрепления 12 километров рек", - добавил Кондратьев.