https://ria.ru/20240523/kosmos-1947833287.html
Земляне должны научиться жить на других планетах, заявили в "Роскосмосе"
Земляне должны научиться жить на других планетах, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 23.05.2024
Земляне должны научиться жить на других планетах, заявили в "Роскосмосе"
Исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко заявил, что человечеству необходимо научиться жить "хоть в каком-то удалении" от планеты - например, на... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:13
2024-05-23T11:13
2024-05-23T11:25
космос - риа наука
луна
москва
александр блошенко
роскосмос
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867550543_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_80f89098a0cca15dfb24f9ad63545037.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко заявил, что человечеству необходимо научиться жить "хоть в каком-то удалении" от планеты - например, на Луне.Говоря на встрече глав космических агентств стран БРИКС в Москве о развитии пилотируемой космонавтики и об успехах, достигнутых в создании околоземной орбитальной станции, Блошенко отметил, что "человечество научилось жить достаточно продолжительное время в космосе, но пока что рядом со своим домом - с Землёй"."Вторым форпостом должна стать для человечества Луна. Мы должны научиться полноценно жить хоть в каком-то отдалении от нашего дома", - сказал Блошенко.По его словам, ни одно государство не сможет решить эту задачу в одиночку, потому что она требует огромных ресурсов - и человеческого, и финансового. Российско-китайская инициатива по созданию Международной научной лунной станции играет важнейшую роль в этом направлении, добавил Блошенко.
https://ria.ru/20240522/peskov-1947629312.html
https://ria.ru/20240523/bloshenko-1947831793.html
луна
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867550543_131:0:1091:720_1920x0_80_0_0_73c0891ce36d5cb45f17ba80e5a6dc73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, луна, москва, александр блошенко, роскосмос, брикс
Космос - РИА Наука, Луна, Москва, Александр Блошенко, Роскосмос, БРИКС
Земляне должны научиться жить на других планетах, заявили в "Роскосмосе"
Блошенко: надо научиться жить "хоть на каком-то удалении" от Земли