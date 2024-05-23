https://ria.ru/20240523/kosmos-1947833287.html

Земляне должны научиться жить на других планетах, заявили в "Роскосмосе"

Земляне должны научиться жить на других планетах, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 23.05.2024

Земляне должны научиться жить на других планетах, заявили в "Роскосмосе"

Исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко заявил, что человечеству необходимо научиться жить "хоть в каком-то удалении" от планеты - например, на... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:13

2024-05-23T11:13

2024-05-23T11:25

космос - риа наука

луна

москва

александр блошенко

роскосмос

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867550543_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_80f89098a0cca15dfb24f9ad63545037.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко заявил, что человечеству необходимо научиться жить "хоть в каком-то удалении" от планеты - например, на Луне.Говоря на встрече глав космических агентств стран БРИКС в Москве о развитии пилотируемой космонавтики и об успехах, достигнутых в создании околоземной орбитальной станции, Блошенко отметил, что "человечество научилось жить достаточно продолжительное время в космосе, но пока что рядом со своим домом - с Землёй"."Вторым форпостом должна стать для человечества Луна. Мы должны научиться полноценно жить хоть в каком-то отдалении от нашего дома", - сказал Блошенко.По его словам, ни одно государство не сможет решить эту задачу в одиночку, потому что она требует огромных ресурсов - и человеческого, и финансового. Российско-китайская инициатива по созданию Международной научной лунной станции играет важнейшую роль в этом направлении, добавил Блошенко.

https://ria.ru/20240522/peskov-1947629312.html

https://ria.ru/20240523/bloshenko-1947831793.html

луна

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, луна, москва, александр блошенко, роскосмос, брикс