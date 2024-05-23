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Земляне должны научиться жить на других планетах, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 23.05.2024
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11:13 23.05.2024 (обновлено: 11:25 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/kosmos-1947833287.html
Земляне должны научиться жить на других планетах, заявили в "Роскосмосе"
Земляне должны научиться жить на других планетах, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 23.05.2024
Земляне должны научиться жить на других планетах, заявили в "Роскосмосе"
Исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко заявил, что человечеству необходимо научиться жить "хоть в каком-то удалении" от планеты - например, на... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:13
2024-05-23T11:25
космос - риа наука
луна
москва
александр блошенко
роскосмос
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко заявил, что человечеству необходимо научиться жить "хоть в каком-то удалении" от планеты - например, на Луне.Говоря на встрече глав космических агентств стран БРИКС в Москве о развитии пилотируемой космонавтики и об успехах, достигнутых в создании околоземной орбитальной станции, Блошенко отметил, что "человечество научилось жить достаточно продолжительное время в космосе, но пока что рядом со своим домом - с Землёй"."Вторым форпостом должна стать для человечества Луна. Мы должны научиться полноценно жить хоть в каком-то отдалении от нашего дома", - сказал Блошенко.По его словам, ни одно государство не сможет решить эту задачу в одиночку, потому что она требует огромных ресурсов - и человеческого, и финансового. Российско-китайская инициатива по созданию Международной научной лунной станции играет важнейшую роль в этом направлении, добавил Блошенко.
https://ria.ru/20240522/peskov-1947629312.html
https://ria.ru/20240523/bloshenko-1947831793.html
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космос - риа наука, луна, москва, александр блошенко, роскосмос, брикс
Космос - РИА Наука, Луна, Москва, Александр Блошенко, Роскосмос, БРИКС
Земляне должны научиться жить на других планетах, заявили в "Роскосмосе"

Блошенко: надо научиться жить "хоть на каком-то удалении" от Земли

© NASAГеолог Харрисон Шмитт на Луне. Миссия Аполлон-17, 1972
Геолог Харрисон Шмитт на Луне. Миссия Аполлон-17, 1972
© NASA
Геолог Харрисон Шмитт на Луне. Миссия Аполлон-17, 1972. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко заявил, что человечеству необходимо научиться жить "хоть в каком-то удалении" от планеты - например, на Луне.
Говоря на встрече глав космических агентств стран БРИКС в Москве о развитии пилотируемой космонавтики и об успехах, достигнутых в создании околоземной орбитальной станции, Блошенко отметил, что "человечество научилось жить достаточно продолжительное время в космосе, но пока что рядом со своим домом - с Землёй".
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"Вторым форпостом должна стать для человечества Луна. Мы должны научиться полноценно жить хоть в каком-то отдалении от нашего дома", - сказал Блошенко.
По его словам, ни одно государство не сможет решить эту задачу в одиночку, потому что она требует огромных ресурсов - и человеческого, и финансового. Российско-китайская инициатива по созданию Международной научной лунной станции играет важнейшую роль в этом направлении, добавил Блошенко.
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Космос - РИА НаукаЛунаМоскваАлександр БлошенкоРоскосмосБРИКС
 
 
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