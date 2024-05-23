https://ria.ru/20240523/konsortsium-1947861099.html

Консорциум "Передовые ЭкоТехнологии" определил ключевые направления работы

Консорциум "Передовые ЭкоТехнологии" определил ключевые направления работы - РИА Новости, 23.05.2024

Консорциум "Передовые ЭкоТехнологии" определил ключевые направления работы

Федеральный научно-образовательный консорциум "Передовые ЭкоТехнологии" провел заседание, на котором определили ключевые направления работы в 2024 году,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:20

2024-05-23T17:20

2024-05-23T17:21

экология в россии

экология

россия

александр мажуга

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

байкальский цбк

самарский государственный технический университет

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Федеральный научно-образовательный консорциум "Передовые ЭкоТехнологии" провел заседание, на котором определили ключевые направления работы в 2024 году, сообщает пресс-служба учреждения.Консорциум был создан в мае 2020 года по инициативе ФГУП "ФЭО" (предприятие "Госкорпорации "Росатом") для консолидации научного потенциала и создания кадрового резерва для новой отрасли по обращению с опасными промышленными отходами в рамках реализации федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности"."Консорциум решает задачи научно-технологического развития в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности в области обезвреживания и утилизации промышленных отходов, подготовке и переподготовке кадров", - отметил генеральный директор ФГУП "ФЭО", член Попечительского совета консорциума Максим Погодин, его слова приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что успешная реализация поставленных государством учреждению задач в сфере экологии возможна только при обеспечении эффективного диалога с научным и экспертным сообществом."Благодаря работе консорциума нам удалось достигнуть больших результатов в работе по созданию инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов и ликвидации накопленного вреда окружающей среде", - добавил Погодин.При высокой экспертной поддержке участников консорциума осуществлен выход на финишную прямую в подготовке первых двух экотехнопарков по обращению с отходами I и II классов в Саратовской и Курганской областях. Совместными усилиями удалось в кратчайшие сроки решить все вопросы с импортозамещением технологий на будущих производствах и подобрать референтные решения для обеспечения, в том числе, технологического суверенитета страны.В пресс-службе добавили, что существенных результатов удалось достичь и в сфере ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах в Иркутской и Ленинградской областях.В Усолье-Сибирском снят режим чрезвычайной ситуации и демонтированы все опасные наземные здания. На бывшем Байкальском ЦБК предотвращена угроза залпового загрязнения озера Байкал, начато создание технологической инфраструктуры для очистки щелокосодержащих стоков и надшламовых вод. На полигоне "Красный Бор" завершается создание технологической инфраструктуры для обезвреживания жидких и пастообразных отходов.Состав консорциума постоянно расширяется. В ходе заседания было принято решение о включении в его состав Самарского государственного технического университета. Он представил свои компетенции в сфере промышленной экологии и успешные примеры авторского сопровождения и внедрения разработок, а также опытно-конструкторского и рабочего проектирования. Все технологии, разрабатываемые в университете, могут быть запроектированы и реализованы на практике."В рамках работы мы активно взаимодействуем с научными организациями-участниками консорциума, обсуждаем реализацию совместных образовательных программ. Кроме того, в части реализации поручений в рамках Базельской и Стокгольмской конвенций нам совместно с научным сообществом необходимо подумать, какие сегодня существуют перспективы, экологичные технологии переработки и утилизации органических соединений. Несмотря на международную обстановку, наши обязательства по этим конвенциям необходимо соблюдать", - сказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, член Попечительского совета консорциума Александр Мажуга, его слова приводит пресс-служба.Для подготовки кадров в сфере промышленной экологии, совместно с вузами - участниками Консорциума, уже четвертый год реализуется образовательный проект "Менделеевские классы" в регионах, где создаются экотехнопарки по обезвреживанию и утилизации промышленных отходов. Проект продолжает наращивать обороты. Первые выпускники-менделеевцы в этом году готовятся стать студентами. За время обучения ребята получили достаточно знаний и практических навыков, чтобы чувствовать себя гораздо увереннее сверстников при поступлении в вузы. Мероприятия, проводимые в рамках проекта, способствуют обеспечению учеников бесшовной профессиональной траекторией: от школы и вуза до трудоустройства на предприятия, в первую очередь Госкорпорации "Росатом". В этом году "Менделеевские классы" выпустили школы Иркутской, Кировской, Курганской, Саратовской областей, а также Республики Удмуртия.В части развития проекта было предложено организовать специализированный конкурс для учащихся "Менделеевских классов" с включением его в перечень олимпиад федерального уровня для возможности предоставления выпускникам-менделеевцам дополнительных баллов к ЕГЭ. Также было решено проработать вопрос получения профессии лаборанта на выходе из школы."Консорциум объединяет организации высшей школы, научные и общественные организации, которые выполняют глобальную работу, решают большие задачи, в том числе по формированию в РФ новой отрасли экономики по обращению с отходами производства и потребления. Мы с вами первопроходцы", - поблагодарил членов консорциума проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ им. Д.И. Менделеева, руководитель Исполнительной дирекции консорциума Игорь Еремин.

https://ria.ru/20240523/rosatom-1947818249.html

https://ria.ru/20240520/belorussiya-1947234963.html

https://ria.ru/20240517/ural-1946616811.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экология в россии, экология, россия, александр мажуга, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", байкальский цбк, самарский государственный технический университет