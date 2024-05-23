https://ria.ru/20240523/konflikt-1947981844.html

В секторе Газа прокомментировали закрытие КПП "Рафах" и "Керем-Шалом"

В секторе Газа прокомментировали закрытие КПП "Рафах" и "Керем-Шалом" - РИА Новости, 23.05.2024

В секторе Газа прокомментировали закрытие КПП "Рафах" и "Керем-Шалом"

Закрытие Израилем КПП "Рафах" и "Керем-Шалом" грозит сектору Газа гуманитарной катастрофой, заявил РИА Новости глава пресс-службы правительства Газы Исмаил... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:27

2024-05-23T18:27

2024-05-23T18:31

в мире

израиль

сектор газа

хамас

рафах (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 23 мая - РИА Новости. Закрытие Израилем КПП "Рафах" и "Керем-Шалом" грозит сектору Газа гуманитарной катастрофой, заявил РИА Новости глава пресс-службы правительства Газы Исмаил ас-Савабита. "Израильская армия семнадцатый день подряд держит закрытыми пограничный переход Рафах на юге сектора Газа, а также Керем Абу Салим (КПП "Керем-Шалом"). Это не позволяет свыше 22 тысячам раненых выехать за границу для лечения, что грозит гуманитарной катастрофой", - сказал ас-Савабита. Он также отметил, что закрытие КПП "Керем-Шалом" и прекращение в связи с этим поступления гумпомощи и товаров в сектор Газа также "предвещает крупную гуманитарную катастрофу". "Все это происходит в рамках войны голода и геноцида, которую (израильская - ред.) оккупация ведет против нашего палестинского народа, в результате чего гуманитарная ситуация стала катастрофической", - добавил он. КПП Рафах был закрыт с начала операции Армии обороны Израиля в городе 7 мая. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240523/palestina-1947967020.html

https://ria.ru/20240523/palestina-1947935048.html

https://ria.ru/20240523/konflikt-1915630213.html

израиль

сектор газа

рафах (провинция)

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в мире, израиль, сектор газа, хамас, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году