https://ria.ru/20240523/konflikt-1947981844.html
В секторе Газа прокомментировали закрытие КПП "Рафах" и "Керем-Шалом"
В секторе Газа прокомментировали закрытие КПП "Рафах" и "Керем-Шалом" - РИА Новости, 23.05.2024
В секторе Газа прокомментировали закрытие КПП "Рафах" и "Керем-Шалом"
Закрытие Израилем КПП "Рафах" и "Керем-Шалом" грозит сектору Газа гуманитарной катастрофой, заявил РИА Новости глава пресс-службы правительства Газы Исмаил... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:27
2024-05-23T18:27
2024-05-23T18:31
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сектор газа
хамас
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 23 мая - РИА Новости. Закрытие Израилем КПП "Рафах" и "Керем-Шалом" грозит сектору Газа гуманитарной катастрофой, заявил РИА Новости глава пресс-службы правительства Газы Исмаил ас-Савабита. "Израильская армия семнадцатый день подряд держит закрытыми пограничный переход Рафах на юге сектора Газа, а также Керем Абу Салим (КПП "Керем-Шалом"). Это не позволяет свыше 22 тысячам раненых выехать за границу для лечения, что грозит гуманитарной катастрофой", - сказал ас-Савабита. Он также отметил, что закрытие КПП "Керем-Шалом" и прекращение в связи с этим поступления гумпомощи и товаров в сектор Газа также "предвещает крупную гуманитарную катастрофу". "Все это происходит в рамках войны голода и геноцида, которую (израильская - ред.) оккупация ведет против нашего палестинского народа, в результате чего гуманитарная ситуация стала катастрофической", - добавил он. КПП Рафах был закрыт с начала операции Армии обороны Израиля в городе 7 мая. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240523/palestina-1947967020.html
https://ria.ru/20240523/palestina-1947935048.html
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в мире, израиль, сектор газа, хамас, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, ХАМАС, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В секторе Газа прокомментировали закрытие КПП "Рафах" и "Керем-Шалом"
Власти Газы: закрытие Израилем КПП грозит анклаву гуманитарной катастрофой
ГАЗА, 23 мая - РИА Новости. Закрытие Израилем КПП "Рафах" и "Керем-Шалом" грозит сектору Газа гуманитарной катастрофой, заявил РИА Новости глава пресс-службы правительства Газы Исмаил ас-Савабита.
"Израильская армия семнадцатый день подряд держит закрытыми пограничный переход Рафах
на юге сектора Газа, а также Керем Абу Салим (КПП "Керем-Шалом"). Это не позволяет свыше 22 тысячам раненых выехать за границу для лечения, что грозит гуманитарной катастрофой", - сказал ас-Савабита.
Он также отметил, что закрытие КПП "Керем-Шалом" и прекращение в связи с этим поступления гумпомощи и товаров в сектор Газа также "предвещает крупную гуманитарную катастрофу".
"Все это происходит в рамках войны голода и геноцида, которую (израильская - ред.) оккупация ведет против нашего палестинского народа, в результате чего гуманитарная ситуация стала катастрофической", - добавил он.
КПП Рафах был закрыт с начала операции Армии обороны Израиля в городе 7 мая.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.