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В Московском зоопарке появились на свет детеныши сиамской кобры - РИА Новости, 23.05.2024
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14:26 23.05.2024 (обновлено: 16:37 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/kobra-1947894041.html
В Московском зоопарке появились на свет детеныши сиамской кобры
В Московском зоопарке появились на свет детеныши сиамской кобры - РИА Новости, 23.05.2024
В Московском зоопарке появились на свет детеныши сиамской кобры
В Московском зоопарке родились детеныши редкой и ядовитой сиамской кобры, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:26
2024-05-23T16:37
хорошие новости
московский зоопарк
общество
москва
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Московском зоопарке родились детеныши редкой и ядовитой сиамской кобры, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Два месяца назад была получена кладка яиц от наших сиамских кобр — это довольно редкий и крайне ядовитый вид. Ее поместили в инкубатор. На свет уже вышло девять детенышей, возможно, что появятся еще три", — рассказали в зоопарке.Там пояснили, что в этом году инкубатор впервые разместили на экспозиции "Хижина ядовитых змей", поэтому у каждого посетителя был шанс увидеть момент появления маленьких змеек на свет. Сразу после этого детеныши переползают в поддон инкубатора. Там они проводят сутки, после чего их переносят во временный контейнер, где поддерживается влажность до 90 процентов, а температура — плюс 25-26 градусов. Кроме того, там обеспечивают локальное пятно обогрева и необходимое змеям множество укрытий. Там детеныши проводят два-три дня. "Интересно, что у кобр пол зависит от температуры инкубации. Регулируя ее, можно определять соотношение самок и самцов, которые появятся на свет. Мы ориентируемся на усредненные параметры для получения равномерного состава группы", — добавили в зоопарке. Затем кобрят перенесут в большой террариум. Там они будут жить на смеси мульчи и гравия и мха сфагнум для влажных участков.
https://ria.ru/20231004/zmei-1900496803.html
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московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество, Москва
В Московском зоопарке появились на свет детеныши сиамской кобры

В Московском зоопарке в инкубаторе вылупились 9 детенышей редкой сиамской кобры

© Московский зоопарк Детеныш сиамской кобры в Московском зоопарке. Кадр видео
Детеныш сиамской кобры в Московском зоопарке. Кадр видео
© Московский зоопарк
Детеныш сиамской кобры в Московском зоопарке. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Московском зоопарке родились детеныши редкой и ядовитой сиамской кобры, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"Два месяца назад была получена кладка яиц от наших сиамских кобр — это довольно редкий и крайне ядовитый вид. Ее поместили в инкубатор. На свет уже вышло девять детенышей, возможно, что появятся еще три", — рассказали в зоопарке.
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Там пояснили, что в этом году инкубатор впервые разместили на экспозиции "Хижина ядовитых змей", поэтому у каждого посетителя был шанс увидеть момент появления маленьких змеек на свет.
Сразу после этого детеныши переползают в поддон инкубатора. Там они проводят сутки, после чего их переносят во временный контейнер, где поддерживается влажность до 90 процентов, а температура — плюс 25-26 градусов. Кроме того, там обеспечивают локальное пятно обогрева и необходимое змеям множество укрытий. Там детеныши проводят два-три дня.
"Интересно, что у кобр пол зависит от температуры инкубации. Регулируя ее, можно определять соотношение самок и самцов, которые появятся на свет. Мы ориентируемся на усредненные параметры для получения равномерного состава группы", — добавили в зоопарке.
Затем кобрят перенесут в большой террариум. Там они будут жить на смеси мульчи и гравия и мха сфагнум для влажных участков.
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