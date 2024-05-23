https://ria.ru/20240523/kobra-1947894041.html

В Московском зоопарке появились на свет детеныши сиамской кобры

В Московском зоопарке появились на свет детеныши сиамской кобры - РИА Новости, 23.05.2024

В Московском зоопарке появились на свет детеныши сиамской кобры

В Московском зоопарке родились детеныши редкой и ядовитой сиамской кобры, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:26

2024-05-23T14:26

2024-05-23T16:37

хорошие новости

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Московском зоопарке родились детеныши редкой и ядовитой сиамской кобры, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Два месяца назад была получена кладка яиц от наших сиамских кобр — это довольно редкий и крайне ядовитый вид. Ее поместили в инкубатор. На свет уже вышло девять детенышей, возможно, что появятся еще три", — рассказали в зоопарке.Там пояснили, что в этом году инкубатор впервые разместили на экспозиции "Хижина ядовитых змей", поэтому у каждого посетителя был шанс увидеть момент появления маленьких змеек на свет. Сразу после этого детеныши переползают в поддон инкубатора. Там они проводят сутки, после чего их переносят во временный контейнер, где поддерживается влажность до 90 процентов, а температура — плюс 25-26 градусов. Кроме того, там обеспечивают локальное пятно обогрева и необходимое змеям множество укрытий. Там детеныши проводят два-три дня. "Интересно, что у кобр пол зависит от температуры инкубации. Регулируя ее, можно определять соотношение самок и самцов, которые появятся на свет. Мы ориентируемся на усредненные параметры для получения равномерного состава группы", — добавили в зоопарке. Затем кобрят перенесут в большой террариум. Там они будут жить на смеси мульчи и гравия и мха сфагнум для влажных участков.

https://ria.ru/20231004/zmei-1900496803.html

https://ria.ru/20230919/moskva-1897141024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московский зоопарк, общество, москва