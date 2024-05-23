https://ria.ru/20240523/kitay-1947836613.html

Китай всегда выступал за мир и диалог в украинском вопросе, заявили в МИД

Китай всегда выступал за мир и диалог в украинском вопросе, заявили в МИД - РИА Новости, 23.05.2024

Китай всегда выступал за мир и диалог в украинском вопросе, заявили в МИД

Китай в украинском вопросе всегда выступал за мир и диалог, и в то же время Пекин намерен защищать свои законные права и интересы, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:29

2024-05-23T11:29

2024-05-23T11:29

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ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Китай в украинском вопросе всегда выступал за мир и диалог, и в то же время Пекин намерен защищать свои законные права и интересы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, однако сами доказательств не привел. "Китай (по украинскому вопросу – ред.) всегда стоял на стороне мира и диалога, Пекин продолжит продвигать примирение и переговоры, а также выступать против подливания масла в огонь, в то же время мы будем решительно защищать свои законные права и интересы", - заявил дипломат. Ранее, в апреле этого года Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.

https://ria.ru/20240425/kitay-1942276797.html

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в мире, китай, россия, украина