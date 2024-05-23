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Китай всегда выступал за мир и диалог в украинском вопросе, заявили в МИД - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:29 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/kitay-1947836613.html
Китай всегда выступал за мир и диалог в украинском вопросе, заявили в МИД
Китай всегда выступал за мир и диалог в украинском вопросе, заявили в МИД - РИА Новости, 23.05.2024
Китай всегда выступал за мир и диалог в украинском вопросе, заявили в МИД
Китай в украинском вопросе всегда выступал за мир и диалог, и в то же время Пекин намерен защищать свои законные права и интересы, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:29
2024-05-23T11:29
в мире
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россия
специальная военная операция на украине
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ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Китай в украинском вопросе всегда выступал за мир и диалог, и в то же время Пекин намерен защищать свои законные права и интересы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, однако сами доказательств не привел. "Китай (по украинскому вопросу – ред.) всегда стоял на стороне мира и диалога, Пекин продолжит продвигать примирение и переговоры, а также выступать против подливания масла в огонь, в то же время мы будем решительно защищать свои законные права и интересы", - заявил дипломат. Ранее, в апреле этого года Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
https://ria.ru/20240425/kitay-1942276797.html
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в мире, китай, россия, украина
В мире, Китай, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина
Китай всегда выступал за мир и диалог в украинском вопросе, заявили в МИД

Представитель МИД Вэньбинь: Китай в украинском вопросе всегда выступал за мир

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Китай в украинском вопросе всегда выступал за мир и диалог, и в то же время Пекин намерен защищать свои законные права и интересы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, однако сами доказательств не привел.
«
"Китай (по украинскому вопросу – ред.) всегда стоял на стороне мира и диалога, Пекин продолжит продвигать примирение и переговоры, а также выступать против подливания масла в огонь, в то же время мы будем решительно защищать свои законные права и интересы", - заявил дипломат.
Ранее, в апреле этого года Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияУкраина
 
 
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