Китай всегда выступал за мир и диалог в украинском вопросе, заявили в МИД
Представитель МИД Вэньбинь: Китай в украинском вопросе всегда выступал за мир
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Китай в украинском вопросе всегда выступал за мир и диалог, и в то же время Пекин намерен защищать свои законные права и интересы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, однако сами доказательств не привел.
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"Китай (по украинскому вопросу – ред.) всегда стоял на стороне мира и диалога, Пекин продолжит продвигать примирение и переговоры, а также выступать против подливания масла в огонь, в то же время мы будем решительно защищать свои законные права и интересы", - заявил дипломат.
Ранее, в апреле этого года Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
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