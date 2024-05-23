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На этом все. В Киеве рассказали о кошмаре, который ожидает Украину осенью - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 23.05.2024 (обновлено: 00:09 24.05.2024)
https://ria.ru/20240523/kiev-1948001335.html
На этом все. В Киеве рассказали о кошмаре, который ожидает Украину осенью
На этом все. В Киеве рассказали о кошмаре, который ожидает Украину осенью - РИА Новости, 24.05.2024
На этом все. В Киеве рассказали о кошмаре, который ожидает Украину осенью
Украина не сможет достичь поставленных перед собой целей в конфликте, если ВСУ не добьются результатов к осени этого года, заявил киевский политолог Руслан... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-23T20:18
2024-05-24T00:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина не сможет достичь поставленных перед собой целей в конфликте, если ВСУ не добьются результатов к осени этого года, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью журналисту Александру Шелесту*."Самый худший период для нас наступит где-то осенью в этом году, потому что, если американский пакет военной помощи и новая мобилизация не оправдают себя и не дадут военного эффекта в виде украинских контрнаступлений &lt;…&gt;, тогда мы встанем перед сложным выбором. Или идти на переговоры с неудобной позиции, или пытаться дальше продолжать войну с абсолютно четким пониманием, что ее, скорее всего, не удастся закончить на наших условиях, — мягко скажу", — отметил он.По словам политолога, прогнозы украинских военных гораздо мрачнее. Выделенный пакет американской помощи и объявленная мобилизация, считает Бортник, дают последнюю надежду на возможность "что-то еще сыграть по-другому".На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации на Украине. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947985413.html
https://ria.ru/20240523/ssha-1947953695.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На этом все. В Киеве рассказали о кошмаре, который ожидает Украину осенью

Бортник: Украина не достигнет своих целей, если ВСУ не добьются успехов к осени

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина не сможет достичь поставленных перед собой целей в конфликте, если ВСУ не добьются результатов к осени этого года, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Самый худший период для нас наступит где-то осенью в этом году, потому что, если американский пакет военной помощи и новая мобилизация не оправдают себя и не дадут военного эффекта в виде украинских контрнаступлений <…>, тогда мы встанем перед сложным выбором. Или идти на переговоры с неудобной позиции, или пытаться дальше продолжать войну с абсолютно четким пониманием, что ее, скорее всего, не удастся закончить на наших условиях, — мягко скажу", — отметил он.
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Он злится. Стало известно об истерике Зеленского из-за действий России
Вчера, 18:40
По словам политолога, прогнозы украинских военных гораздо мрачнее. Выделенный пакет американской помощи и объявленная мобилизация, считает Бортник, дают последнюю надежду на возможность "что-то еще сыграть по-другому".
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации на Украине. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
"Это очень опасно": Пушков выступил с предупреждением в адрес США
Вчера, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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