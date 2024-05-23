https://ria.ru/20240523/kiev-1948001335.html

На этом все. В Киеве рассказали о кошмаре, который ожидает Украину осенью

На этом все. В Киеве рассказали о кошмаре, который ожидает Украину осенью - РИА Новости, 24.05.2024

На этом все. В Киеве рассказали о кошмаре, который ожидает Украину осенью

Украина не сможет достичь поставленных перед собой целей в конфликте, если ВСУ не добьются результатов к осени этого года, заявил киевский политолог Руслан... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-23T20:18

2024-05-23T20:18

2024-05-24T00:09

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владимир зеленский

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина не сможет достичь поставленных перед собой целей в конфликте, если ВСУ не добьются результатов к осени этого года, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью журналисту Александру Шелесту*."Самый худший период для нас наступит где-то осенью в этом году, потому что, если американский пакет военной помощи и новая мобилизация не оправдают себя и не дадут военного эффекта в виде украинских контрнаступлений <…>, тогда мы встанем перед сложным выбором. Или идти на переговоры с неудобной позиции, или пытаться дальше продолжать войну с абсолютно четким пониманием, что ее, скорее всего, не удастся закончить на наших условиях, — мягко скажу", — отметил он.По словам политолога, прогнозы украинских военных гораздо мрачнее. Выделенный пакет американской помощи и объявленная мобилизация, считает Бортник, дают последнюю надежду на возможность "что-то еще сыграть по-другому".На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации на Украине. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947985413.html

https://ria.ru/20240523/ssha-1947953695.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины