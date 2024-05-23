Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили о появлении стихийных групп бунтарей - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 23.05.2024 (обновлено: 11:37 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/kiev-1947795089.html
В Киеве заявили о появлении стихийных групп бунтарей
В Киеве заявили о появлении стихийных групп бунтарей - РИА Новости, 23.05.2024
В Киеве заявили о появлении стихийных групп бунтарей
На Украине в связи с мобилизацией растут протестные настроения, начинают формироваться стихийные бунтарски настроенные группы, об этом в эфире интернет-канала... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:52
2024-05-23T11:37
специальная военная операция на украине
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892521934_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_0126c334bdc7d9e364bfb29b81e128c0.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На Украине в связи с мобилизацией растут протестные настроения, начинают формироваться стихийные бунтарски настроенные группы, об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев."Мы имеем дело уже с началом пока стихийных, локализованных социальных групп, бунтарски настроенных. Они разнородны, они объединяются по разным интересам", — сказал он.Ермолаев уточнил, что, помимо мобилизации, существуют и другие причины, по которым, в частности, женщины начинают объединяться в протестные группы. В числе таких причин он упомянул нарушение прав их близких, которых призвали на военную службу."Бунтуют они еще (в связи — Прим. Ред.) с нарушением прав мужчин своих, мужей, братьев, которые либо пострадали на войне и не получают должного ухода, должной поддержки, либо не получают выплат, либо их несправедливо продолжают привлекать на фронт, а они уже получили ранения. У нас уже много разных случаев, но все они вызывают одну и ту же реакцию – протест", – добавил он.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947646185.html
https://ria.ru/20240522/odessa-1947556798.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892521934_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_64bda1f11dd8548e3c71b823a48d2718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
В Киеве заявили о появлении стихийных групп бунтарей

Политолог Ермолаев: на Украине из-за мобилизации возникают группы бунтарей

© AP Photo / Bram JanssenАкция на площади Независимости в Киеве, Украина
Акция на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Акция на площади Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На Украине в связи с мобилизацией растут протестные настроения, начинают формироваться стихийные бунтарски настроенные группы, об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев.
"Мы имеем дело уже с началом пока стихийных, локализованных социальных групп, бунтарски настроенных. Они разнородны, они объединяются по разным интересам", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
"Под ударом": на Западе рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины
Вчера, 13:42
Ермолаев уточнил, что, помимо мобилизации, существуют и другие причины, по которым, в частности, женщины начинают объединяться в протестные группы. В числе таких причин он упомянул нарушение прав их близких, которых призвали на военную службу.
"Бунтуют они еще (в связи — Прим. Ред.) с нарушением прав мужчин своих, мужей, братьев, которые либо пострадали на войне и не получают должного ухода, должной поддержки, либо не получают выплат, либо их несправедливо продолжают привлекать на фронт, а они уже получили ранения. У нас уже много разных случаев, но все они вызывают одну и ту же реакцию – протест", – добавил он.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Курс Одесса
Украинца шокировала одна деталь на улицах Одессы
Вчера, 03:30
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала