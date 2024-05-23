https://ria.ru/20240523/kiev-1947795089.html
В Киеве заявили о появлении стихийных групп бунтарей
В Киеве заявили о появлении стихийных групп бунтарей - РИА Новости, 23.05.2024
В Киеве заявили о появлении стихийных групп бунтарей
На Украине в связи с мобилизацией растут протестные настроения, начинают формироваться стихийные бунтарски настроенные группы, об этом в эфире интернет-канала... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:52
2024-05-23T06:52
2024-05-23T11:37
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На Украине в связи с мобилизацией растут протестные настроения, начинают формироваться стихийные бунтарски настроенные группы, об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев."Мы имеем дело уже с началом пока стихийных, локализованных социальных групп, бунтарски настроенных. Они разнородны, они объединяются по разным интересам", — сказал он.Ермолаев уточнил, что, помимо мобилизации, существуют и другие причины, по которым, в частности, женщины начинают объединяться в протестные группы. В числе таких причин он упомянул нарушение прав их близких, которых призвали на военную службу."Бунтуют они еще (в связи — Прим. Ред.) с нарушением прав мужчин своих, мужей, братьев, которые либо пострадали на войне и не получают должного ухода, должной поддержки, либо не получают выплат, либо их несправедливо продолжают привлекать на фронт, а они уже получили ранения. У нас уже много разных случаев, но все они вызывают одну и ту же реакцию – протест", – добавил он.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947646185.html
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украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
В Киеве заявили о появлении стихийных групп бунтарей
Политолог Ермолаев: на Украине из-за мобилизации возникают группы бунтарей
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
На Украине в связи с мобилизацией растут протестные настроения, начинают формироваться стихийные бунтарски настроенные группы, об этом в эфире
интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев.
"Мы имеем дело уже с началом пока стихийных, локализованных социальных групп, бунтарски настроенных. Они разнородны, они объединяются по разным интересам", — сказал он.
Ермолаев уточнил, что, помимо мобилизации, существуют и другие причины, по которым, в частности, женщины начинают объединяться в протестные группы. В числе таких причин он упомянул нарушение прав их близких, которых призвали на военную службу.
"Бунтуют они еще (в связи — Прим. Ред.) с нарушением прав мужчин своих, мужей, братьев, которые либо пострадали на войне и не получают должного ухода, должной поддержки, либо не получают выплат, либо их несправедливо продолжают привлекать на фронт, а они уже получили ранения. У нас уже много разных случаев, но все они вызывают одну и ту же реакцию – протест", – добавил он.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.