https://ria.ru/20240523/khudozhnik-1948007822.html

Художник Валерий Чтак умер в 42 года

Художник Валерий Чтак умер в 42 года - РИА Новости, 23.05.2024

Художник Валерий Чтак умер в 42 года

Известный российский художник Валерий Чтак (Учанов. — Прим. ред.) умер на 43-м году жизни, сообщил "Артгид". РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T21:05

2024-05-23T21:05

2024-05-23T23:07

культура

москва

россия

третьяковская галерея

марк ротко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737295308_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_eca70ee751816ce90de9e6bdb5d2a7a9.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Известный российский художник Валерий Чтак (Учанов. — Прим. ред.) умер на 43-м году жизни, сообщил "Артгид"."После продолжительной болезни из жизни ушел художник Валерий Чтак", — говорится в публикации.Как уточнила искусствовед Ксения Коробейникова, причиной смерти художника стал рак.Валерий Учанов родился в Москве в 1981 году. Он занимался живописью, граффити, уникальной и тиражной графикой. Работы художника представлены в Московском музее современного искусства, Третьяковской галерее, собраниях Арт-центра имени Марка Ротко в Даугавпилсе. В 2022 году он стал художником года по версии фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, третьяковская галерея, марк ротко