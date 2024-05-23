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Художник Валерий Чтак умер в 42 года - РИА Новости, 23.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:05 23.05.2024 (обновлено: 23:07 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/khudozhnik-1948007822.html
Художник Валерий Чтак умер в 42 года
Художник Валерий Чтак умер в 42 года - РИА Новости, 23.05.2024
Художник Валерий Чтак умер в 42 года
Известный российский художник Валерий Чтак (Учанов. — Прим. ред.) умер на 43-м году жизни, сообщил "Артгид". РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:05
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Известный российский художник Валерий Чтак (Учанов. — Прим. ред.) умер на 43-м году жизни, сообщил "Артгид"."После продолжительной болезни из жизни ушел художник Валерий Чтак", — говорится в публикации.Как уточнила искусствовед Ксения Коробейникова, причиной смерти художника стал рак.Валерий Учанов родился в Москве в 1981 году. Он занимался живописью, граффити, уникальной и тиражной графикой. Работы художника представлены в Московском музее современного искусства, Третьяковской галерее, собраниях Арт-центра имени Марка Ротко в Даугавпилсе. В 2022 году он стал художником года по версии фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.
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москва, россия, третьяковская галерея, марк ротко
Культура, Москва, Россия, Третьяковская галерея, Марк Ротко
Художник Валерий Чтак умер в 42 года

Московский художник Валерий Чтак умер на 43-м году жизни

© Фото : пресс-служба VLADEYВалерий Чтак
Валерий Чтак - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : пресс-служба VLADEY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Известный российский художник Валерий Чтак (Учанов. — Прим. ред.) умер на 43-м году жизни, сообщил "Артгид".
«
"После продолжительной болезни из жизни ушел художник Валерий Чтак", — говорится в публикации.
Как уточнила искусствовед Ксения Коробейникова, причиной смерти художника стал рак.
Валерий Учанов родился в Москве в 1981 году. Он занимался живописью, граффити, уникальной и тиражной графикой. Работы художника представлены в Московском музее современного искусства, Третьяковской галерее, собраниях Арт-центра имени Марка Ротко в Даугавпилсе. В 2022 году он стал художником года по версии фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.
 
КультураМоскваРоссияТретьяковская галереяМарк Ротко
 
 
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