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В Москве арестовали фигурантов по делу о хищениях у юрлица в "Россети" - РИА Новости, 23.05.2024
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22:39 23.05.2024 (обновлено: 22:52 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/khischeniya-1948018158.html
В Москве арестовали фигурантов по делу о хищениях у юрлица в "Россети"
В Москве арестовали фигурантов по делу о хищениях у юрлица в "Россети" - РИА Новости, 23.05.2024
В Москве арестовали фигурантов по делу о хищениях у юрлица в "Россети"
Суд в Москве отправил под арест четырех фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юрлица, входящего в компанию "Россети", сообщает пресс-служба судов... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:39
2024-05-23T22:52
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Суд в Москве отправил под арест четырех фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юрлица, входящего в компанию "Россети", сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале."Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы генеральному директору ООО "КМ ГРУПП" Лаптеву Алексею Игоревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 июля 2024 года. Также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 июля 2024 года всем остальным фигурантам по делу: генеральному директору ООО "РУСФАКТОР ХОЛДИНГ" Николаеву Виктору Александровичу, первому заместителю генерального директору ООО "РСК" Рзаевой Дилшад Тофик-Кызы, Перебалину Виталию Геннадьевичу", - говорится в сообщении.Они обвиняются в мошенничество в особо крупном размере, добавили в пресс-службе судов.Отмечается, что фигуранты дела создали организованную группу и разработали преступный план, "действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения", похитили денежные средства у юридического лица, входящего ПАО "Федеральная сетевая компания Россети". Обвиняемые приобретали у "гарантирующего поставщика" электрическую энергию не для собственных бытовых и производственных нужд, а в целях ее продажи другим людям. В рамках договора они были должны своевременно оплачивать стоимость поставляемой электрической энергии, но соблюдали условия договора не полностью, а полученные денежные средства использовали по собственному усмотрению.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве арестовали фигурантов по делу о хищениях у юрлица в "Россети"

Суд в Москве арестовал 4 фигурантов по делу о хищениях у юрлица в "Россети"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Суд в Москве отправил под арест четырех фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юрлица, входящего в компанию "Россети", сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале.
"Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы генеральному директору ООО "КМ ГРУПП" Лаптеву Алексею Игоревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 июля 2024 года. Также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 июля 2024 года всем остальным фигурантам по делу: генеральному директору ООО "РУСФАКТОР ХОЛДИНГ" Николаеву Виктору Александровичу, первому заместителю генерального директору ООО "РСК" Рзаевой Дилшад Тофик-Кызы, Перебалину Виталию Геннадьевичу", - говорится в сообщении.
Они обвиняются в мошенничество в особо крупном размере, добавили в пресс-службе судов.
Отмечается, что фигуранты дела создали организованную группу и разработали преступный план, "действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения", похитили денежные средства у юридического лица, входящего ПАО "Федеральная сетевая компания Россети". Обвиняемые приобретали у "гарантирующего поставщика" электрическую энергию не для собственных бытовых и производственных нужд, а в целях ее продажи другим людям. В рамках договора они были должны своевременно оплачивать стоимость поставляемой электрической энергии, но соблюдали условия договора не полностью, а полученные денежные средства использовали по собственному усмотрению.
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