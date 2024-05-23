https://ria.ru/20240523/kherson-1947785103.html
В Херсоне людей отлавливают как зверей, заявил Сальдо
В Херсоне людей отлавливают как зверей, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.05.2024
В Херсоне людей отлавливают как зверей, заявил Сальдо
Киевские власти устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор, людей в рамках насильственной мобилизации отлавливают как зверей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T03:06
2024-05-23T03:06
2024-05-23T06:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Киевские власти устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор, людей в рамках насильственной мобилизации отлавливают как зверей, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "В городе происходит террор ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата — Прим. Ред.), — сказал Сальдо РИА Новости.По его словам, ТЦК полностью расшифровывается на Украине как "территориальный центр комплектования и социальной поддержки", что звучит как намеренная насмешка над людьми, которых сейчас в Херсоне "тэцэкашники с западных и центральных областей ловят как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой".Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсоне людей отлавливают как зверей, заявил Сальдо
Сальдо: Киев устроил в Херсоне террор, людей отлавливают как зверей