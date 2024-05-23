https://ria.ru/20240523/kherson-1947785103.html

В Херсоне людей отлавливают как зверей, заявил Сальдо

В Херсоне людей отлавливают как зверей, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.05.2024

В Херсоне людей отлавливают как зверей, заявил Сальдо

Киевские власти устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор, людей в рамках насильственной мобилизации отлавливают как зверей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T03:06

2024-05-23T03:06

2024-05-23T06:25

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Киевские власти устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор, людей в рамках насильственной мобилизации отлавливают как зверей, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "В городе происходит террор ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата — Прим. Ред.), — сказал Сальдо РИА Новости.По его словам, ТЦК полностью расшифровывается на Украине как "территориальный центр комплектования и социальной поддержки", что звучит как намеренная насмешка над людьми, которых сейчас в Херсоне "тэцэкашники с западных и центральных областей ловят как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой".Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947511640.html

https://ria.ru/20240515/kherson-1946203195.html

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