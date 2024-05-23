https://ria.ru/20240523/kazan-1947872351.html
Рейсы в аэропорт Казани были перенаправлены на запасные аэродромы
Рейсы в аэропорт Казани были перенаправлены на запасные аэродромы - РИА Новости, 23.05.2024
Рейсы в аэропорт Казани были перенаправлены на запасные аэродромы
Рейсы, следующие в международный аэропорт "Казань", перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, московский аэропорт "Внуково", а также в Ульяновск и... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:43
2024-05-23T13:43
2024-05-23T13:43
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КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Рейсы, следующие в международный аэропорт "Казань", перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, московский аэропорт "Внуково", а также в Ульяновск и Чебоксары, сообщает пресс-служба аэропорта.Росавиация сообщила в четверг, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 23 мая аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11.30 мск."Международный аэропорт "Казань" закрыт на приём и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения)… Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары", - говорится в сообщении пресс-службы.С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами.
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казань, ульяновск, чебоксары
Казань, Ульяновск, Чебоксары
Рейсы в аэропорт Казани были перенаправлены на запасные аэродромы
Рейсы в Казань были перенаправлены в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары
КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Рейсы, следующие в международный аэропорт "Казань", перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, московский аэропорт "Внуково", а также в Ульяновск и Чебоксары, сообщает пресс-служба аэропорта.
Росавиация
сообщила в четверг, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 23 мая аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11.30 мск.
"Международный аэропорт "Казань" закрыт на приём и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения)… Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары", - говорится в сообщении пресс-службы.
С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами.