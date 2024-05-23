https://ria.ru/20240523/karta-1947880266.html

Эксперт прокомментировал "карту ударов" по России

Эксперт прокомментировал "карту ударов" по России - РИА Новости, 23.05.2024

Эксперт прокомментировал "карту ударов" по России

Продемонстрированная в американском конгрессе "карта ударов" по России говорит об агрессивности Вашингтона по отношению к Москве и доказывает необходимость... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:40

2024-05-23T13:40

2024-05-23T13:42

россия

сша

украина

игорь коротченко

майкл маккол

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947788776_0:23:1703:981_1920x0_80_0_0_d4f2fa68912e14ad2b3ef62f02df0aa5.png

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Продемонстрированная в американском конгрессе "карта ударов" по России говорит об агрессивности Вашингтона по отношению к Москве и доказывает необходимость создания "санитарной зоны" на 300 километров вглубь российско-украинской границы, заявил в четверг РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. "Никакие мнимые или реальные аргументы не будут ограничивать США в стремлении нанести руками Украины максимальный ущерб РФ. В своих практических действиях в части ведения СВО следует учитывать, что любые поставленные Киеву дальнобойные системы будут использованы для ударов по России. Это ещё раз актуализирует выдвинутый нашим президентом тезис о необходимости создания санитарной зоны вглубь Украины на дальность действия имеющихся у ВСУ систем вооружений, то есть на 300 километров от существующих границ двух стран", - сказал он. Аналитик подчеркнул, что демонстрация "карты ударов" говорит об агрессивности американских правящих элит, призывающих к полномасштабному использованию дальнобойных систем оружия, поставляемых для Украины, и снятию любых ограничений на ракетные удары по объектам транспортной, критической и военной инфраструктуры России.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240521/sdelka-1947355265.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, игорь коротченко, майкл маккол, вооруженные силы украины, в мире