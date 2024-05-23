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В Крыму отреагировали на показ в конгрессе США "карты ударов" по России

В Крыму отреагировали на показ в конгрессе США "карты ударов" по России - РИА Новости, 23.05.2024

В Крыму отреагировали на показ в конгрессе США "карты ударов" по России

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал отчаянной русофобией представленную в конгрессе США "карту ударов" по России. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:55

2024-05-23T11:55

2024-05-23T11:55

в мире

россия

черное море

роман чегринец

майкл маккол

энтони блинкен

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал отчаянной русофобией представленную в конгрессе США "карту ударов" по России. Ранее глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. "Это показатель отчаянной русофобии, поразившей американскую верхушку, которая понимает только язык силы", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, только проявление силы способно образумить и отрезвить американских политиков, стремящихся нанести как можно больше вреда и ущерба России. "По моему мнению, пора уже сбивать американские разведывательные беспилотники, которые барражируют в Черном море и наводят удары ВСУ, в том числе, западными ракетами, по регионам России", - сказал Чегринец.

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черное море

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, черное море, роман чегринец, майкл маккол, энтони блинкен, вооруженные силы украины