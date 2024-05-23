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В Госдуме прокомментировали "карту ударов" США по России - РИА Новости, 23.05.2024
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10:22 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/karta-1947819446.html
В Госдуме прокомментировали "карту ударов" США по России
В Госдуме прокомментировали "карту ударов" США по России - РИА Новости, 23.05.2024
В Госдуме прокомментировали "карту ударов" США по России
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием представленную в конгрессе США "карту ударов" по России: РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:22
2024-05-23T10:22
в мире
сша
вашингтон (штат)
михаил шеремет
майкл маккол
энтони блинкен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием представленную в конгрессе США "карту ударов" по России: у миролюбивой современной России есть гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора. Ранее глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. "В конгрессе США, похоже, сумасшествие взяло вверх над здравомыслием и чувством самосохранения. Но у этой слетевшей с катушек страны-агрессора подобный план не пройдет. Они должны помнить, что у миролюбивой и очень терпеливой современной России есть гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора на каком бы континенте он ни находился", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, мирные здравомыслящие граждане США должны взять ситуацию в свои руки и отправить на "свалку истории" невменяемых политиков, засевших в Вашингтоне и стремящихся окунуть мир в хаос войны, тем самым лишив, прежде всего, американцев, будущего.
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в мире, сша, вашингтон (штат), михаил шеремет, майкл маккол, энтони блинкен
В мире, США, Вашингтон (штат), Михаил Шеремет, Майкл Маккол, Энтони Блинкен
В Госдуме прокомментировали "карту ударов" США по России

Шеремет назвал показанную в конгрессе карту РФ с зоной ударов США сумасшествием

© Кадр видео C-SPANКонгрессмен Маккол показывает карту потенциальной досягаемости американских ракет
Конгрессмен Маккол показывает карту потенциальной досягаемости американских ракет
© Кадр видео C-SPAN
Конгрессмен Маккол показывает карту потенциальной досягаемости американских ракет
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием представленную в конгрессе США "карту ударов" по России: у миролюбивой современной России есть гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора.
Ранее глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN.
"В конгрессе США, похоже, сумасшествие взяло вверх над здравомыслием и чувством самосохранения. Но у этой слетевшей с катушек страны-агрессора подобный план не пройдет. Они должны помнить, что у миролюбивой и очень терпеливой современной России есть гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора на каком бы континенте он ни находился", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, мирные здравомыслящие граждане США должны взять ситуацию в свои руки и отправить на "свалку истории" невменяемых политиков, засевших в Вашингтоне и стремящихся окунуть мир в хаос войны, тем самым лишив, прежде всего, американцев, будущего.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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В миреСШАВашингтон (штат)Михаил ШереметМайкл МакколЭнтони Блинкен
 
 
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