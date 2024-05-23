https://ria.ru/20240523/karta-1947819446.html

В Госдуме прокомментировали "карту ударов" США по России

В Госдуме прокомментировали "карту ударов" США по России - РИА Новости, 23.05.2024

В Госдуме прокомментировали "карту ударов" США по России

Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием представленную в конгрессе США "карту ударов" по России: РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:22

2024-05-23T10:22

2024-05-23T10:22

в мире

сша

вашингтон (штат)

михаил шеремет

майкл маккол

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947788776_0:23:1703:981_1920x0_80_0_0_d4f2fa68912e14ad2b3ef62f02df0aa5.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием представленную в конгрессе США "карту ударов" по России: у миролюбивой современной России есть гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора. Ранее глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. "В конгрессе США, похоже, сумасшествие взяло вверх над здравомыслием и чувством самосохранения. Но у этой слетевшей с катушек страны-агрессора подобный план не пройдет. Они должны помнить, что у миролюбивой и очень терпеливой современной России есть гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора на каком бы континенте он ни находился", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, мирные здравомыслящие граждане США должны взять ситуацию в свои руки и отправить на "свалку истории" невменяемых политиков, засевших в Вашингтоне и стремящихся окунуть мир в хаос войны, тем самым лишив, прежде всего, американцев, будущего.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, вашингтон (штат), михаил шеремет, майкл маккол, энтони блинкен