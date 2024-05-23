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Кадыров доложил Путину о социально-экономической ситуации в Чечне - РИА Новости, 23.05.2024
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00:47 23.05.2024 (обновлено: 09:10 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/kadyrov-1947778304.html
Кадыров доложил Путину о социально-экономической ситуации в Чечне
Кадыров доложил Путину о социально-экономической ситуации в Чечне - РИА Новости, 23.05.2024
Кадыров доложил Путину о социально-экономической ситуации в Чечне
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а также доложил ему о социально-экономической РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:47
2024-05-23T09:10
политика
россия
москва
рамзан кадыров
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а также доложил ему о социально-экономической ситуации, добавив, что реализуется более 500 инвестпроектов."В Москве встретился с президентом России Владимиром Путиным. Доложил о социально-экономической ситуации. Она стабильная. Планомерно идет развитие всех ветвей экономики. Реализуем более 500 инвестпроектов, среди которых строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Глава Чечни отметил, что принимаются необходимые меры по снижению безработицы, до конца года ожидается снижения показателя до пяти процентов, чему будет способствовать создание свыше 10 тысяч рабочих мест."У нас также хорошие темпы строительства жилья. Только в Грозном возводим новый район на 2 миллиона квадратных метров жилья и 900 тысяч квадратных метров различных объектов социального назначения. Наглядно показал, как будет выглядеть самый большой микрорайон Грозного", - добавил он.
https://ria.ru/20240523/priglashenie-1947778457.html
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политика, россия, москва, рамзан кадыров, владимир путин
Политика, Россия, Москва, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров доложил Путину о социально-экономической ситуации в Чечне

Кадыров на встрече с Путиным доложил о социально-экономической ситуации в Чечне

© Фото : Kadyrov_95/TelegramВладимир Путин и Рамзан Кадыров во время встречи
Владимир Путин и Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Владимир Путин и Рамзан Кадыров во время встречи
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а также доложил ему о социально-экономической ситуации, добавив, что реализуется более 500 инвестпроектов.
"В Москве встретился с президентом России Владимиром Путиным. Доложил о социально-экономической ситуации. Она стабильная. Планомерно идет развитие всех ветвей экономики. Реализуем более 500 инвестпроектов, среди которых строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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Глава Чечни отметил, что принимаются необходимые меры по снижению безработицы, до конца года ожидается снижения показателя до пяти процентов, чему будет способствовать создание свыше 10 тысяч рабочих мест.
"У нас также хорошие темпы строительства жилья. Только в Грозном возводим новый район на 2 миллиона квадратных метров жилья и 900 тысяч квадратных метров различных объектов социального назначения. Наглядно показал, как будет выглядеть самый большой микрорайон Грозного", - добавил он.
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