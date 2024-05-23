https://ria.ru/20240523/kabmin-1947810218.html
Архангельская область получит 800 млн рублей на расселение аварийного жилья
Архангельская область получит 800 млн рублей на расселение аварийного жилья - РИА Новости, 23.05.2024
Архангельская область получит 800 млн рублей на расселение аварийного жилья
Правительство РФ дополнительно выделит более 800 миллионов рублей на расселение аварийного жилья в Архангельской области, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:31
2024-05-23T09:31
2024-05-23T09:31
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит более 800 миллионов рублей на расселение аварийного жилья в Архангельской области, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство поможет Архангельской области с решением проблемы аварийного жилья. Подписано распоряжение о выделении региону на эти цели более 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Средства пойдут на приобретение жилья для жителей Архангельска, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Общая площадь расселения составит более 8,7 тысячи квадратных метров. Новые квартиры до конца 2024 года получат более 456 человек. Их жилье было признано аварийным после 1 января 2017 года.
https://ria.ru/20240523/investproekty-1947777020.html
https://realty.ria.ru/20240426/rasselenie-1942450805.html
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общество, жилье, архангельская область, россия, архангельск
Общество, Жилье, Архангельская область, Россия, Архангельск
Архангельская область получит 800 млн рублей на расселение аварийного жилья
Кабмин: новые квартиры до конца 2024 года получат более 456 человек