https://ria.ru/20240523/kabmin-1947810218.html

Архангельская область получит 800 млн рублей на расселение аварийного жилья

Архангельская область получит 800 млн рублей на расселение аварийного жилья - РИА Новости, 23.05.2024

Архангельская область получит 800 млн рублей на расселение аварийного жилья

Правительство РФ дополнительно выделит более 800 миллионов рублей на расселение аварийного жилья в Архангельской области, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:31

2024-05-23T09:31

2024-05-23T09:31

общество

жилье

архангельская область

россия

архангельск

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит более 800 миллионов рублей на расселение аварийного жилья в Архангельской области, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство поможет Архангельской области с решением проблемы аварийного жилья. Подписано распоряжение о выделении региону на эти цели более 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Средства пойдут на приобретение жилья для жителей Архангельска, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Общая площадь расселения составит более 8,7 тысячи квадратных метров. Новые квартиры до конца 2024 года получат более 456 человек. Их жилье было признано аварийным после 1 января 2017 года.

https://ria.ru/20240523/investproekty-1947777020.html

https://realty.ria.ru/20240426/rasselenie-1942450805.html

архангельская область

россия

архангельск

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общество, жилье, архангельская область, россия, архангельск