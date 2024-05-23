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Архангельская область получит 800 млн рублей на расселение аварийного жилья - РИА Новости, 23.05.2024
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09:31 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/kabmin-1947810218.html
Архангельская область получит 800 млн рублей на расселение аварийного жилья
Архангельская область получит 800 млн рублей на расселение аварийного жилья - РИА Новости, 23.05.2024
Архангельская область получит 800 млн рублей на расселение аварийного жилья
Правительство РФ дополнительно выделит более 800 миллионов рублей на расселение аварийного жилья в Архангельской области, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:31
2024-05-23T09:31
общество
жилье
архангельская область
россия
архангельск
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит более 800 миллионов рублей на расселение аварийного жилья в Архангельской области, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство поможет Архангельской области с решением проблемы аварийного жилья. Подписано распоряжение о выделении региону на эти цели более 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Средства пойдут на приобретение жилья для жителей Архангельска, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Общая площадь расселения составит более 8,7 тысячи квадратных метров. Новые квартиры до конца 2024 года получат более 456 человек. Их жилье было признано аварийным после 1 января 2017 года.
https://ria.ru/20240523/investproekty-1947777020.html
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архангельская область
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общество, жилье, архангельская область, россия, архангельск
Общество, Жилье, Архангельская область, Россия, Архангельск
Архангельская область получит 800 млн рублей на расселение аварийного жилья

Кабмин: новые квартиры до конца 2024 года получат более 456 человек

© РИА Новости / Владимир Лавров | Перейти в медиабанкВетхое жилье
Ветхое жилье - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Владимир Лавров
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Ветхое жилье. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит более 800 миллионов рублей на расселение аварийного жилья в Архангельской области, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Правительство поможет Архангельской области с решением проблемы аварийного жилья. Подписано распоряжение о выделении региону на эти цели более 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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00:36
Средства пойдут на приобретение жилья для жителей Архангельска, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Общая площадь расселения составит более 8,7 тысячи квадратных метров.
Новые квартиры до конца 2024 года получат более 456 человек. Их жилье было признано аварийным после 1 января 2017 года.
Ветхое жилье - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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ОбществоЖильеАрхангельская областьРоссияАрхангельск
 
 
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