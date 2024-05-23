https://ria.ru/20240523/ivanov-1947792308.html

Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила машины на других лиц

Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила машины на других лиц - РИА Новости, 23.05.2024

Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила машины на других лиц

Сожительница арестованного по делу о взяточничестве заместителя министра обороны Тимура Иванова на прошлой неделе переоформила свои автомобили Mercedes и MINI... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T06:07

2024-05-23T06:07

2024-05-23T09:52

происшествия

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mercedes

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сожительница арестованного по делу о взяточничестве заместителя министра обороны Тимура Иванова на прошлой неделе переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив открытые базы данных.В начале мая на заседание суда, рассматривавшего жалобу на арест Иванова, пришла телеведущая Мария Китаева, с которой, по словам адвоката замминистра, у него "общее хозяйство, живут одной семьей".Кроме того, Иванова видели в салоне красоты, который расположен на первом этаже дома в центре Москвы, где, как предполагается, зарегистрирована его гражданская жена. Сотрудница заведения узнала его по фотографии и подтвердила, что имя клиента — Тимур Иванов.Сам же Иванов, предположительно, прописан на севере Москвы — в доме, который попал под реновацию и уже расселен.В декларациях о доходах Китаевой был указан автомобиль MINI Cooper S. Согласно сведениям ГИБДД, она владела им больше 20 лет, но 18 мая 2024 года у машины появился новый собственник — по данным сервиса Avtoface, страховой полис теперь оформлен на другого человека. Стоимость такого автомобиля 2003 года выпуска — примерно 500 тысяч рублей.В открытых базах данных значится также Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца полиса совпадают с данными Китаевой. Объявление о продаже машины за 7 842 600 рублей появилось на одной из интернет-площадок. По данным ГИБДД и баз Авто.ру и Avtoface, с 14 мая у иномарки новый владелец. Прежний страховой полис прекратил действовать.Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Суд арестовал его до 23 июня. Сам замминистра вину не признает.

https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html

https://ria.ru/20240504/avtomobili-1943806563.html

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происшествия, авто, москва, тимур иванов, гибдд мвд рф, mercedes, дело замминистра обороны тимура иванова