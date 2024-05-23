https://ria.ru/20240523/ivanov-1947792308.html
Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила машины на других лиц
Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила машины на других лиц - РИА Новости, 23.05.2024
Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила машины на других лиц
Сожительница арестованного по делу о взяточничестве заместителя министра обороны Тимура Иванова на прошлой неделе переоформила свои автомобили Mercedes и MINI... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:07
2024-05-23T06:07
2024-05-23T09:52
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сожительница арестованного по делу о взяточничестве заместителя министра обороны Тимура Иванова на прошлой неделе переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив открытые базы данных.В начале мая на заседание суда, рассматривавшего жалобу на арест Иванова, пришла телеведущая Мария Китаева, с которой, по словам адвоката замминистра, у него "общее хозяйство, живут одной семьей".Кроме того, Иванова видели в салоне красоты, который расположен на первом этаже дома в центре Москвы, где, как предполагается, зарегистрирована его гражданская жена. Сотрудница заведения узнала его по фотографии и подтвердила, что имя клиента — Тимур Иванов.Сам же Иванов, предположительно, прописан на севере Москвы — в доме, который попал под реновацию и уже расселен.В декларациях о доходах Китаевой был указан автомобиль MINI Cooper S. Согласно сведениям ГИБДД, она владела им больше 20 лет, но 18 мая 2024 года у машины появился новый собственник — по данным сервиса Avtoface, страховой полис теперь оформлен на другого человека. Стоимость такого автомобиля 2003 года выпуска — примерно 500 тысяч рублей.В открытых базах данных значится также Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца полиса совпадают с данными Китаевой. Объявление о продаже машины за 7 842 600 рублей появилось на одной из интернет-площадок. По данным ГИБДД и баз Авто.ру и Avtoface, с 14 мая у иномарки новый владелец. Прежний страховой полис прекратил действовать.Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Суд арестовал его до 23 июня. Сам замминистра вину не признает.
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, москва, тимур иванов, гибдд мвд рф, mercedes, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Авто, Москва, Тимур Иванов, ГИБДД МВД РФ, Mercedes, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила машины на других лиц
Сожительница замглавы МО Иванова переоформила автомобили на других владельцев
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сожительница арестованного по делу о взяточничестве заместителя министра обороны Тимура Иванова на прошлой неделе переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив открытые базы данных.
В начале мая на заседание суда, рассматривавшего жалобу на арест Иванова, пришла телеведущая Мария Китаева, с которой, по словам адвоката замминистра, у него "общее хозяйство, живут одной семьей".
Кроме того, Иванова видели в салоне красоты, который расположен на первом этаже дома в центре Москвы
, где, как предполагается, зарегистрирована его гражданская жена. Сотрудница заведения узнала его по фотографии и подтвердила, что имя клиента — Тимур Иванов.
Сам же Иванов, предположительно, прописан на севере Москвы — в доме, который попал под реновацию и уже расселен.
В декларациях о доходах Китаевой был указан автомобиль MINI Cooper S. Согласно сведениям ГИБДД
, она владела им больше 20 лет, но 18 мая 2024 года у машины появился новый собственник — по данным сервиса Avtoface, страховой полис теперь оформлен на другого человека. Стоимость такого автомобиля 2003 года выпуска — примерно 500 тысяч рублей.
В открытых базах данных значится также Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца полиса совпадают с данными Китаевой. Объявление о продаже машины за 7 842 600 рублей появилось на одной из интернет-площадок. По данным ГИБДД и баз Авто.ру и Avtoface, с 14 мая у иномарки новый владелец. Прежний страховой полис прекратил действовать.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Суд арестовал его до 23 июня. Сам замминистра вину не признает.