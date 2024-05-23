Рейтинг@Mail.ru
МО Испании подготовит еще 400 украинских солдат - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/ispaniya-1947875273.html
МО Испании подготовит еще 400 украинских солдат
МО Испании подготовит еще 400 украинских солдат - РИА Новости, 23.05.2024
МО Испании подготовит еще 400 украинских солдат
Министр обороны Испании Маргарита Роблес провела разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, во время которого согласилась провести подготовку еще... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:25
2024-05-23T13:25
в мире
украина
испания
россия
маргарита роблес
рустем умеров
владимир путин
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929932239_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_23a97b0763ae32725a71de47b10d873d.jpg
МАДРИД, 23 мая - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес провела разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, во время которого согласилась провести подготовку еще 400 солдат с Украины, говорится в пресс-релизе ведомства. "Министр обороны (Роблес - ред.) также подтвердила предложение Испании взять на себя обучение еще 400 украинских солдат в ответ на просьбу Украины, высказанную на вышеупомянутом заседании контактной группы, срочно повысить базовую подготовку своих солдат", - говорится в сообщении. C начала конфликта на Украине вооруженные силы Испании обучили на своей территории около 4 тысяч украинских военнослужащих. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
https://ria.ru/20240317/ispaniya-1933721969.html
украина
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929932239_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_dab65108c60bb1d487ef6d7ac4961499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, испания, россия, маргарита роблес, рустем умеров, владимир путин
В мире, Украина, Испания, Россия, Маргарита Роблес, Рустем Умеров, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
МО Испании подготовит еще 400 украинских солдат

Министр обороны Испании Роблес согласилась на обучение еще 400 солдат с Украины

© AP Photo / Alexandru DobreВоенные во время учений
Военные во время учений - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
Военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 23 мая - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес провела разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, во время которого согласилась провести подготовку еще 400 солдат с Украины, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Министр обороны (Роблес - ред.) также подтвердила предложение Испании взять на себя обучение еще 400 украинских солдат в ответ на просьбу Украины, высказанную на вышеупомянутом заседании контактной группы, срочно повысить базовую подготовку своих солдат", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
Вчера, 08:00
C начала конфликта на Украине вооруженные силы Испании обучили на своей территории около 4 тысяч украинских военнослужащих.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Испании сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину
17 марта, 16:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИспанияРоссияМаргарита РоблесРустем УмеровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала