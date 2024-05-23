https://ria.ru/20240523/ispaniya-1947875273.html

МО Испании подготовит еще 400 украинских солдат

МО Испании подготовит еще 400 украинских солдат - РИА Новости, 23.05.2024

МО Испании подготовит еще 400 украинских солдат

Министр обороны Испании Маргарита Роблес провела разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, во время которого согласилась провести подготовку еще... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:25

2024-05-23T13:25

2024-05-23T13:25

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испания

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маргарита роблес

рустем умеров

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МАДРИД, 23 мая - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес провела разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, во время которого согласилась провести подготовку еще 400 солдат с Украины, говорится в пресс-релизе ведомства. "Министр обороны (Роблес - ред.) также подтвердила предложение Испании взять на себя обучение еще 400 украинских солдат в ответ на просьбу Украины, высказанную на вышеупомянутом заседании контактной группы, срочно повысить базовую подготовку своих солдат", - говорится в сообщении. C начала конфликта на Украине вооруженные силы Испании обучили на своей территории около 4 тысяч украинских военнослужащих. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240317/ispaniya-1933721969.html

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в мире, украина, испания, россия, маргарита роблес, рустем умеров, владимир путин