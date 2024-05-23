Рейтинг@Mail.ru
Траурное шествие проходит в родном городе погибшего президента Ирана - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/iran-1947937452.html
Траурное шествие проходит в родном городе погибшего президента Ирана
Траурное шествие проходит в родном городе погибшего президента Ирана - РИА Новости, 23.05.2024
Траурное шествие проходит в родном городе погибшего президента Ирана
Многотысячное траурное шествие проходит в иранском городе Мешхеде, расположенном в провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны, куда в среду доставили... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:19
2024-05-23T16:19
в мире
справки
иран
мешхед
азербайджан
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
казем джалали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947886532_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_a7c23d25ead2bcf547c833824a0a79ef.jpg
МЕШХЕД, 23 мая – РИА Новости. Многотысячное траурное шествие проходит в иранском городе Мешхеде, расположенном в провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны, куда в среду доставили тело президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего 19 мая в авиакатастрофе вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и рядом других высокопоставленных лиц, передаёт корреспондент РИА Новости. Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Тело президента доставили в его родной город Мешхед в среду после проведения церемоний прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд. В Мешхеде прощание с президентом состоится в визитной карточке этого второго по численности населения иранского города - в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами. Толпы людей, собравшихся на улицах, чтобы проститься с Раиси, одеты в траур, многие держат портреты президента, молитвенники и чётки. Некоторые из присутствующих участвуют в шествии целыми семьями - вместе с детьми младшего школьного возраста и даже младенцами, которых везут в колясках. Шествие сопровождается траурной музыкой и причитаниями по усопшему - живой музыкальной традицией, исполняемой в Иране для каждого умершего. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html
https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html
иран
мешхед
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947886532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbdba6aa9b416c4eccd1ff5feca62ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, иран, мешхед, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, казем джалали, крушение вертолета президента ирана
В мире, Справки, Иран, Мешхед, Азербайджан, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Казем Джалали, Крушение вертолета президента Ирана
Траурное шествие проходит в родном городе погибшего президента Ирана

В Мешхеде проходит многотысячное траурное шествие в память о погибшем Раиси

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТраурные мероприятия в Мешхеде в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурные мероприятия в Мешхеде в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Траурные мероприятия в Мешхеде в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Читать ria.ru в
МЕШХЕД, 23 мая – РИА Новости. Многотысячное траурное шествие проходит в иранском городе Мешхеде, расположенном в провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны, куда в среду доставили тело президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего 19 мая в авиакатастрофе вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и рядом других высокопоставленных лиц, передаёт корреспондент РИА Новости.
Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Что будет с Ираном после гибели Раиси
20 мая, 13:34
Тело президента доставили в его родной город Мешхед в среду после проведения церемоний прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд. В Мешхеде прощание с президентом состоится в визитной карточке этого второго по численности населения иранского города - в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами.
Толпы людей, собравшихся на улицах, чтобы проститься с Раиси, одеты в траур, многие держат портреты президента, молитвенники и чётки. Некоторые из присутствующих участвуют в шествии целыми семьями - вместе с детьми младшего школьного возраста и даже младенцами, которых везут в колясках. Шествие сопровождается траурной музыкой и причитаниями по усопшему - живой музыкальной традицией, исполняемой в Иране для каждого умершего.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
21 мая, 08:00
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
 
В миреСправкиИранМешхедАзербайджанХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевКазем ДжалалиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала