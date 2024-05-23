https://ria.ru/20240523/iran-1947937452.html

Траурное шествие проходит в родном городе погибшего президента Ирана

Траурное шествие проходит в родном городе погибшего президента Ирана - РИА Новости, 23.05.2024

Траурное шествие проходит в родном городе погибшего президента Ирана

Многотысячное траурное шествие проходит в иранском городе Мешхеде, расположенном в провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны, куда в среду доставили... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:19

2024-05-23T16:19

2024-05-23T16:19

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МЕШХЕД, 23 мая – РИА Новости. Многотысячное траурное шествие проходит в иранском городе Мешхеде, расположенном в провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны, куда в среду доставили тело президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего 19 мая в авиакатастрофе вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и рядом других высокопоставленных лиц, передаёт корреспондент РИА Новости. Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Тело президента доставили в его родной город Мешхед в среду после проведения церемоний прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд. В Мешхеде прощание с президентом состоится в визитной карточке этого второго по численности населения иранского города - в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами. Толпы людей, собравшихся на улицах, чтобы проститься с Раиси, одеты в траур, многие держат портреты президента, молитвенники и чётки. Некоторые из присутствующих участвуют в шествии целыми семьями - вместе с детьми младшего школьного возраста и даже младенцами, которых везут в колясках. Шествие сопровождается траурной музыкой и причитаниями по усопшему - живой музыкальной традицией, исполняемой в Иране для каждого умершего. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

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в мире, справки, иран, мешхед, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, казем джалали, крушение вертолета президента ирана