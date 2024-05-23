Траурное шествие проходит в родном городе погибшего президента Ирана
В Мешхеде проходит многотысячное траурное шествие в память о погибшем Раиси
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТраурные мероприятия в Мешхеде в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурные мероприятия в Мешхеде в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
МЕШХЕД, 23 мая – РИА Новости. Многотысячное траурное шествие проходит в иранском городе Мешхеде, расположенном в провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны, куда в среду доставили тело президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего 19 мая в авиакатастрофе вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и рядом других высокопоставленных лиц, передаёт корреспондент РИА Новости.
Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
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Тело президента доставили в его родной город Мешхед в среду после проведения церемоний прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд. В Мешхеде прощание с президентом состоится в визитной карточке этого второго по численности населения иранского города - в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами.
Толпы людей, собравшихся на улицах, чтобы проститься с Раиси, одеты в траур, многие держат портреты президента, молитвенники и чётки. Некоторые из присутствующих участвуют в шествии целыми семьями - вместе с детьми младшего школьного возраста и даже младенцами, которых везут в колясках. Шествие сопровождается траурной музыкой и причитаниями по усопшему - живой музыкальной традицией, исполняемой в Иране для каждого умершего.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.