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Володин прокомментировал заявления Блинкена о смерти президента Ирана - РИА Новости, 23.05.2024
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08:41 23.05.2024 (обновлено: 08:43 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/iran-1947803036.html
Володин прокомментировал заявления Блинкена о смерти президента Ирана
Володин прокомментировал заявления Блинкена о смерти президента Ирана - РИА Новости, 23.05.2024
Володин прокомментировал заявления Блинкена о смерти президента Ирана
Миллионы скорбящих вышли на улицы попрощаться с погибшим президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, на этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, что РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:41
2024-05-23T08:43
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тегеран (город)
иран
вячеслав володин
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Миллионы скорбящих вышли на улицы попрощаться с погибшим президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, на этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, что иранцы выиграли в результате гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Володин в среду принял участие в траурной церемонии прощания с Раиси. По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представлял Российскую Федерацию на траурных мероприятиях в Тегеране. "Миллионы скорбящих вышли на улицы Тегерана и иных иранских городов, чтобы попрощаться со своим президентом. На этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы только выиграли в результате трагической гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно", - написал Володин.По его словам, сказать подобное может только представитель режима, который живёт в полном ощущении своей исключительности. "Такое хамское отношение вызывает всё большее раздражение у граждан других стран. Из-за политики Вашингтона скоро само слово "американец" станет во всём мире ругательным", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20240522/raisi-1947593047.html
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в мире, сша, тегеран (город), иран, вячеслав володин, энтони блинкен, владимир путин, госдума рф, крушение вертолета президента ирана
В мире, США, Тегеран (город), Иран, Вячеслав Володин, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Госдума РФ, Крушение вертолета президента Ирана
Володин прокомментировал заявления Блинкена о смерти президента Ирана

Володин назвал слова Блинкена, что иранцы выиграли со смертью Раиси, циничными

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТраурные мероприятия в Тегеране в память о президенте Эбрахиме Раиси
Траурные мероприятия в Тегеране в память о президенте Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Траурные мероприятия в Тегеране в память о президенте Эбрахиме Раиси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Миллионы скорбящих вышли на улицы попрощаться с погибшим президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, на этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, что иранцы выиграли в результате гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Володин в среду принял участие в траурной церемонии прощания с Раиси. По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представлял Российскую Федерацию на траурных мероприятиях в Тегеране.
Траурный митинг в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Бывший посол России в Иране прокомментировал слова Блинкена о Раиси
Вчера, 10:36
"Миллионы скорбящих вышли на улицы Тегерана и иных иранских городов, чтобы попрощаться со своим президентом. На этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы только выиграли в результате трагической гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно", - написал Володин.
По его словам, сказать подобное может только представитель режима, который живёт в полном ощущении своей исключительности.
"Такое хамское отношение вызывает всё большее раздражение у граждан других стран. Из-за политики Вашингтона скоро само слово "американец" станет во всём мире ругательным", - подчеркнул Володин.
Крушение вертолета президента Ирана Раиси
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

Иранец молится за президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана на площади Вали-Аср в центре Тегерана

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10
© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

Изображение с БПЛА Akinci, на котором виден источник тепла в районе поиска вертолета Раиси. Кадр из трансляции

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10
© Фото : соцсети

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

Место крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10
© AP Photo / Azin Haghighi

У Раиси остались жена и две дочери.

Автомобили спасателей стоят вблизи места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на северо-западе Ирана

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

Иранец смотрит новости по телевизору в ресторане Тегерана о крушении вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10
© AP Photo / Vahid Salemi

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

Иранская женщина молится за президента Эбрахима Раиси на площади Вали-Аср в центре Тегерана, Иран

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10
© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

Иранские паломники молятся за президента Эбрахима Раиси в мавзолее Имама Резы в городе Мешхед

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10
 
В миреСШАТегеран (город)ИранВячеслав ВолодинЭнтони БлинкенВладимир ПутинГосдума РФКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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