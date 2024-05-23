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Володин прокомментировал заявления Блинкена о смерти президента Ирана

Володин прокомментировал заявления Блинкена о смерти президента Ирана - РИА Новости, 23.05.2024

Володин прокомментировал заявления Блинкена о смерти президента Ирана

Миллионы скорбящих вышли на улицы попрощаться с погибшим президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, на этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, что РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:41

2024-05-23T08:41

2024-05-23T08:43

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Миллионы скорбящих вышли на улицы попрощаться с погибшим президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, на этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, что иранцы выиграли в результате гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Володин в среду принял участие в траурной церемонии прощания с Раиси. По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представлял Российскую Федерацию на траурных мероприятиях в Тегеране. "Миллионы скорбящих вышли на улицы Тегерана и иных иранских городов, чтобы попрощаться со своим президентом. На этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы только выиграли в результате трагической гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно", - написал Володин.По его словам, сказать подобное может только представитель режима, который живёт в полном ощущении своей исключительности. "Такое хамское отношение вызывает всё большее раздражение у граждан других стран. Из-за политики Вашингтона скоро само слово "американец" станет во всём мире ругательным", - подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20240522/raisi-1947593047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, тегеран (город), иран, вячеслав володин, энтони блинкен, владимир путин, госдума рф, крушение вертолета президента ирана