https://ria.ru/20240523/guzeeva-1947347842.html

Биография Ларисы Гузеевой

Биография Ларисы Гузеевой - РИА Новости, 23.05.2024

Биография Ларисы Гузеевой

Актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Лариса Андреевна Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинское Беляевского района Оренбургской РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T01:20

2024-05-23T01:20

2024-05-23T01:20

справки

оренбургская область

лариса гузеева

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Актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Лариса Андреевна Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинское Беляевского района Оренбургской области.В 1984 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), курс Владимира Петрова.По окончании института Гузеева была распределена в Оренбургский областной драматический театр, но работать там не стала, так как начала сниматься в кино.Первой работой актрисы стала эпизодическая роль в легендарном детективе Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979).В 1984 году Эльдар Рязанов пригласил Гузееву на главную роль в фильме "Жестокий романс". Роль Ларисы Огудаловой стала визитной карточкой актрисы, принесла ей популярность. В 1985 году на экраны вышли фильмы с участием актрисы "Встретимся в метро", "Соперницы", "Чужие здесь не ходят". В 1986-1990 годах Гузеева – актриса киностудии "Ленфильм".В 1980-х годах актриса снималась в фильмах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (1986), "Секретный фарватер" (1986), "Таинственный узник" (1986), "Белое проклятье" (1987), "Анна Петровна" (1989), "СВ. Спальный вагон" (1989), сериале "Жизнь Клима Самгина" (1986-1988) и других.В 1990-х годах вышли фильмы с участием Гузеевой "Избранник" (1991), "Приговор" (1994), "Дом" (1995) и другие.В 2000-х годах актриса сыграла главные роли в сериалах "Маросейка,12" (2000), "Наследницы" (2001, 2005), "Не покидай меня, любовь" (2001), "Танкер Танго" (2006), "Анакоп" (2009), фильмах "Граффити" (2005), "Семейный ужин" (2006).В последние годы Гузеева снималась в драме "Колокол" (2010), телесериалах "Три товарища" (2012) и "Море. Горы. Керамзит" (2014). В 2023 году на экраны вышел комедийный фильм Аскара Узабаева "Теща", в котором Гузеева исполнила одну из главных ролей, а ее партнером стал юморист Гарик Харламов. Актриса принимала участие в антрепризных спектаклях "Клара, деньги и любовь" и "Неугомонная авантюристка" режиссера Сергея Куницы, "Пять вечеров", поставленном Ольгой Анохиной по одноименной пьесе Александра Володина.Лариса Гузеева много лет работает на телевидении. С 2001 по 2005 год была ведущей ток-шоу о материнстве и детстве "Я – мама" на канале ТВЦ.С 2008 года является бессменной ведущей телешоу "Давай поженимся!" на Первом канале. С 2023 года ведет подкаст "Письма" в журнале "Подкаст.Лаб" на Первом канале. На Первом канале Лариса Гузеева в разные годы также вела программы "ТилиТелеТесто", "На дачу", "Голос. 60+". Выступала в качестве постоянного члена жюри в программе Первого канала "Минута славы" (2011-2014). В 2021 году входила в жюри шоу "ТикТок Талант" на телеканале "Пятница". Член Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.Заслуженная артистка РФ (1994).Награждена орденом Дружбы (2011). Лауреат премии "ТЭФИ-2009" в номинации "Лучшая ведущая ток-шоу". Замужем третьим браком за Игорем Бухаровым, президентом Федерации рестораторов и отельеров России. У актрисы есть сын Георгий и дочь Ольга.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, оренбургская область, лариса гузеева