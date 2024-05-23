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В Госдуме озвучили позиции по изменению налоговой системы - РИА Новости, 23.05.2024
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17:02 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/gosduma-1947957064.html
В Госдуме озвучили позиции по изменению налоговой системы
В Госдуме озвучили позиции по изменению налоговой системы - РИА Новости, 23.05.2024
В Госдуме озвучили позиции по изменению налоговой системы
Позиция думских фракций по вопросам совершенствования налоговой системы РФ была представлена их представителями в четверг на парламентских слушаниях в Госдуме. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:02
2024-05-23T17:02
экономика
россия
николай коломейцев
владислав даванков
сергей миронов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Позиция думских фракций по вопросам совершенствования налоговой системы РФ была представлена их представителями в четверг на парламентских слушаниях в Госдуме. "Сейчас все сводится к простой формуле: богатые должны платить больше. Это справедливо, но главный вопрос, кто такой богатый", - заявил первый замглавы фракции "Новые люди", зампред Госдумы Владислав Даванков, говоря об НДФЛ. Фракция, по его словам, предлагает не повышать налоги для всех, кто зарабатывает до 5 миллионов рублей в год, а если говорить о прогрессивной шкале налогообложения, то она должна работать не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения, и граждане с невысоким доходом должны платить меньше. "В странах "двадцатки" мы единственные, у кого плоская система налогообложения, в странах "семерки" меньше 52% максимального порога нет", заметил первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев. Фракция, по его словам, выступает за многоуровневую шкалу НДФЛ. "Мы разные предлагали – и до 28%, и до 35%, и до 45%", - напомнил он. Но в любом случае, кто получает лишь минимальный размер оплаты труда, не должны этот налог платить, подчеркнул коммунист. "Все граждане должны платить налоги, но для тех, кто зарабатывает ежемесячно менее 30 тысяч рублей, надо оставлять все зарабатываемые родителями деньги в семейном кошельке. И предусмотреть дополнительные налоговые вычеты, например на оплату ЖКХ", - сказал, выступая от фракции ЛДПР, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. "Все говорят о демографии и это правильно, но тогда и налоги не надо повышать для тех, у кого больше двух детей, прорабатывать механизмы налоговых вычетов. Учителя и врачи уже даже не обсуждаются, их повышение коснуться точно не должно", - полагает, в свою очередь Даванков. Фракция "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) предлагает снизить НДС с 20% до 15%, сообщил ее руководитель Сергей Миронов, напомнив, что, исходя из мировой практики, снижение этого налога на 1% ведет к увеличению ВВП также на 1%. "В этом году завершается налоговый маневр в нефтяной отрасли, и мы считаем, что этот маневр нужно раз и навсегда отменять и забыть его совсем", - добавил он. Миронову также непонятно, почему из-под налога на сверхприбыль выведены угольные и нефтегазовые компании, а также банк. Глава СРЗП, обратив также внимание на рост доходов букмекеров, предложил их "немножко раскулачивать". А "Новые люди" считают, что при совершенствовании налогового законодательства нужен механизм учета всех прямых и не прямых инвестиций в технологические стартапы, социальные и благотворительные проекты за последние 10 лет. "Для ответственного бизнеса налоги установить с учетом отраслевых особенностей и зачатки этого уже есть, например, мы обнулили НДС для туристической сферы. А для тех, кто зарабатывал здесь, а тратил за границей, наоборот, повысить сильнее, в этом и есть справедливость", - отметил Даванков. А для ряда стратегических отраслей (IT, искусственный интеллект, роботизация, образование, медицина) не нужно повышать налоги, а, наоборот, делать их более привлекательными для инвестиций, считает он. "Сегодня безусловно, бизнес со многом социально ориентирован, и предприниматели понимают, что их благополучие зависит, в том числе, и от общего состояния населения нашей страны, благополучия каждого человека в России. Поэтому и сегодня подход к изменениям налогового законодательства, к настройке совершенно другой", - согласен первый вице-спикер Госдумы, единоросс Александр Жуков. При этом он заверил, что фракция "Единая "Россия" сделает все для того, чтобы необходимые изменения в налоговое законодательство были приняты в эту весеннюю сессию, чтобы бизнес смог подготовиться к их введению.
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экономика, россия, николай коломейцев, владислав даванков, сергей миронов, госдума рф, лдпр
Экономика, Россия, Николай Коломейцев, Владислав Даванков, Сергей Миронов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме озвучили позиции по изменению налоговой системы

Представители фракций Госдумы озвучили позиции по изменению налоговой системы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Позиция думских фракций по вопросам совершенствования налоговой системы РФ была представлена их представителями в четверг на парламентских слушаниях в Госдуме.
"Сейчас все сводится к простой формуле: богатые должны платить больше. Это справедливо, но главный вопрос, кто такой богатый", - заявил первый замглавы фракции "Новые люди", зампред Госдумы Владислав Даванков, говоря об НДФЛ. Фракция, по его словам, предлагает не повышать налоги для всех, кто зарабатывает до 5 миллионов рублей в год, а если говорить о прогрессивной шкале налогообложения, то она должна работать не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения, и граждане с невысоким доходом должны платить меньше.
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"В странах "двадцатки" мы единственные, у кого плоская система налогообложения, в странах "семерки" меньше 52% максимального порога нет", заметил первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев. Фракция, по его словам, выступает за многоуровневую шкалу НДФЛ. "Мы разные предлагали – и до 28%, и до 35%, и до 45%", - напомнил он. Но в любом случае, кто получает лишь минимальный размер оплаты труда, не должны этот налог платить, подчеркнул коммунист.
"Все граждане должны платить налоги, но для тех, кто зарабатывает ежемесячно менее 30 тысяч рублей, надо оставлять все зарабатываемые родителями деньги в семейном кошельке. И предусмотреть дополнительные налоговые вычеты, например на оплату ЖКХ", - сказал, выступая от фракции ЛДПР, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. "Все говорят о демографии и это правильно, но тогда и налоги не надо повышать для тех, у кого больше двух детей, прорабатывать механизмы налоговых вычетов. Учителя и врачи уже даже не обсуждаются, их повышение коснуться точно не должно", - полагает, в свою очередь Даванков.
Фракция "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) предлагает снизить НДС с 20% до 15%, сообщил ее руководитель Сергей Миронов, напомнив, что, исходя из мировой практики, снижение этого налога на 1% ведет к увеличению ВВП также на 1%. "В этом году завершается налоговый маневр в нефтяной отрасли, и мы считаем, что этот маневр нужно раз и навсегда отменять и забыть его совсем", - добавил он. Миронову также непонятно, почему из-под налога на сверхприбыль выведены угольные и нефтегазовые компании, а также банк. Глава СРЗП, обратив также внимание на рост доходов букмекеров, предложил их "немножко раскулачивать".
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А "Новые люди" считают, что при совершенствовании налогового законодательства нужен механизм учета всех прямых и не прямых инвестиций в технологические стартапы, социальные и благотворительные проекты за последние 10 лет. "Для ответственного бизнеса налоги установить с учетом отраслевых особенностей и зачатки этого уже есть, например, мы обнулили НДС для туристической сферы. А для тех, кто зарабатывал здесь, а тратил за границей, наоборот, повысить сильнее, в этом и есть справедливость", - отметил Даванков. А для ряда стратегических отраслей (IT, искусственный интеллект, роботизация, образование, медицина) не нужно повышать налоги, а, наоборот, делать их более привлекательными для инвестиций, считает он.
"Сегодня безусловно, бизнес со многом социально ориентирован, и предприниматели понимают, что их благополучие зависит, в том числе, и от общего состояния населения нашей страны, благополучия каждого человека в России. Поэтому и сегодня подход к изменениям налогового законодательства, к настройке совершенно другой", - согласен первый вице-спикер Госдумы, единоросс Александр Жуков. При этом он заверил, что фракция "Единая "Россия" сделает все для того, чтобы необходимые изменения в налоговое законодательство были приняты в эту весеннюю сессию, чтобы бизнес смог подготовиться к их введению.
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ЭкономикаРоссияНиколай КоломейцевВладислав ДаванковСергей МироновГосдума РФЛДПР
 
 
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