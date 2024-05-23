https://ria.ru/20240523/germaniya-1947916989.html

"В течение дней": в Германии раскрыли, какой город потеряет Украина

"В течение дней": в Германии раскрыли, какой город потеряет Украина - РИА Новости, 23.05.2024

"В течение дней": в Германии раскрыли, какой город потеряет Украина

Украина потеряет контроль над оставшейся частью города Волчанск в Харьковской области через несколько дней, заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:32

2024-05-23T15:32

2024-05-23T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931244659_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_56746fcaa6e35a5d407a4494bdde8451.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина потеряет контроль над оставшейся частью города Волчанск в Харьковской области через несколько дней, заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России контролируют около 40 процентов территории этого населенного пункта."Вывод украинских войск из оставшихся частей Волчанска кажется вопросом нескольких дней", — написал Репке.По словам журналиста, российские военные заняли административное здание города, в котором всего пять дней назад "позировали" сотрудники ГУР Минобороны Украины."Не похоже, что российские войска можно остановить в северной части Волчанска", — отметил он.Накануне Ганчев рассказал, что ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области, в частности, через реку Волчья.

https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html

германия

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины