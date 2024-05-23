https://ria.ru/20240523/germaniya-1947916989.html
"В течение дней": в Германии раскрыли, какой город потеряет Украина
"В течение дней": в Германии раскрыли, какой город потеряет Украина - РИА Новости, 23.05.2024
"В течение дней": в Германии раскрыли, какой город потеряет Украина
Украина потеряет контроль над оставшейся частью города Волчанск в Харьковской области через несколько дней, заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:32
2024-05-23T15:32
2024-05-23T16:50
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина потеряет контроль над оставшейся частью города Волчанск в Харьковской области через несколько дней, заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России контролируют около 40 процентов территории этого населенного пункта."Вывод украинских войск из оставшихся частей Волчанска кажется вопросом нескольких дней", — написал Репке.По словам журналиста, российские военные заняли административное здание города, в котором всего пять дней назад "позировали" сотрудники ГУР Минобороны Украины."Не похоже, что российские войска можно остановить в северной части Волчанска", — отметил он.Накануне Ганчев рассказал, что ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области, в частности, через реку Волчья.
https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html
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"В течение дней": в Германии раскрыли, какой город потеряет Украина
Репке: Украина потеряет Волчанск через несколько дней