Рейтинг@Mail.ru
"В течение дней": в Германии раскрыли, какой город потеряет Украина - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 23.05.2024 (обновлено: 16:50 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/germaniya-1947916989.html
"В течение дней": в Германии раскрыли, какой город потеряет Украина
"В течение дней": в Германии раскрыли, какой город потеряет Украина - РИА Новости, 23.05.2024
"В течение дней": в Германии раскрыли, какой город потеряет Украина
Украина потеряет контроль над оставшейся частью города Волчанск в Харьковской области через несколько дней, заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:32
2024-05-23T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931244659_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_56746fcaa6e35a5d407a4494bdde8451.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина потеряет контроль над оставшейся частью города Волчанск в Харьковской области через несколько дней, заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России контролируют около 40 процентов территории этого населенного пункта."Вывод украинских войск из оставшихся частей Волчанска кажется вопросом нескольких дней", — написал Репке.По словам журналиста, российские военные заняли административное здание города, в котором всего пять дней назад "позировали" сотрудники ГУР Минобороны Украины."Не похоже, что российские войска можно остановить в северной части Волчанска", — отметил он.Накануне Ганчев рассказал, что ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области, в частности, через реку Волчья.
https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html
https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html
германия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931244659_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_cec333da63dcd7f606ffcc20728e13ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"В течение дней": в Германии раскрыли, какой город потеряет Украина

Репке: Украина потеряет Волчанск через несколько дней

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина потеряет контроль над оставшейся частью города Волчанск в Харьковской области через несколько дней, заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России контролируют около 40 процентов территории этого населенного пункта.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Украинцы уходят. Стало известно, что произошло в ДНР
14:28
"Вывод украинских войск из оставшихся частей Волчанска кажется вопросом нескольких дней", — написал Репке.
По словам журналиста, российские военные заняли административное здание города, в котором всего пять дней назад "позировали" сотрудники ГУР Минобороны Украины.
«
"Не похоже, что российские войска можно остановить в северной части Волчанска", — отметил он.
Накануне Ганчев рассказал, что ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области, в частности, через реку Волчья.
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
"К воротам Краматорска": на Западе рассказали, что Россия приготовила ВСУ
16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала