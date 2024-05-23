https://ria.ru/20240523/germaniya-1947867659.html

Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 23.05.2024

Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Берлин отказался признавать блокаду Ленинграда Третьим рейхом актом геноцида, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:56

2024-05-23T12:56

2024-05-23T13:31

германия

россия

ленинград

в мире

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151808/91/1518089188_0:248:2761:1801_1920x0_80_0_0_811093e3ffe3358c39e3952aee45bbb8.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Берлин отказался признавать блокаду Ленинграда Третьим рейхом актом геноцида, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда. Это следует из недавнего ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием российской стороны", — сказала она.В ноте посольства России в Берлине, которая есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что Москва настаивает на официальном признании Германией злодеяний Третьего рейха актом геноцида.В документе отмечается противоречивый подход к вопросу официального признания актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом.Так, Берлин признал геноцидом преступления эпохи колониализма, но этого до сих пор не сделано в отношении деяний против народов СССР в период Второй мировой войны.

https://ria.ru/20240318/germaniya-1934061798.html

https://ria.ru/20240127/frg-1923839715.html

германия

россия

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, ленинград, в мире, мария захарова