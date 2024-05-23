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Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 23.05.2024
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12:56 23.05.2024 (обновлено: 13:31 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/germaniya-1947867659.html
Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом
Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 23.05.2024
Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом
Берлин отказался признавать блокаду Ленинграда Третьим рейхом актом геноцида, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:56
2024-05-23T13:31
германия
россия
ленинград
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Берлин отказался признавать блокаду Ленинграда Третьим рейхом актом геноцида, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда. Это следует из недавнего ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием российской стороны", — сказала она.В ноте посольства России в Берлине, которая есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что Москва настаивает на официальном признании Германией злодеяний Третьего рейха актом геноцида.В документе отмечается противоречивый подход к вопросу официального признания актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом.Так, Берлин признал геноцидом преступления эпохи колониализма, но этого до сих пор не сделано в отношении деяний против народов СССР в период Второй мировой войны.
https://ria.ru/20240318/germaniya-1934061798.html
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германия, россия, ленинград, в мире, мария захарова
Германия, Россия, Ленинград, В мире, Мария Захарова
Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Захарова: ФРГ заявила об отказе признавать блокаду Ленинграда актом геноцида

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Берлин отказался признавать блокаду Ленинграда Третьим рейхом актом геноцида, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда. Это следует из недавнего ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием российской стороны", — сказала она.
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В ноте посольства России в Берлине, которая есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что Москва настаивает на официальном признании Германией злодеяний Третьего рейха актом геноцида.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Подавляющее большинство умерли от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.

В документе отмечается противоречивый подход к вопросу официального признания актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом.
Так, Берлин признал геноцидом преступления эпохи колониализма, но этого до сих пор не сделано в отношении деяний против народов СССР в период Второй мировой войны.
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