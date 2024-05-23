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У Германии нет морального права упоминать геноцид, заявил Небензя
У Германии нет морального права упоминать геноцид, заявил Небензя - РИА Новости, 23.05.2024
У Германии нет морального права упоминать геноцид, заявил Небензя
У Германии нет никакого морального права даже упоминать термин "геноцид" по отношению к чему-либо, кроме своих чудовищных преступлений, заявил на заседании ГА... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T20:06
2024-05-23T20:06
2024-05-23T20:06
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ООН, 23 мая – РИА Новости. У Германии нет никакого морального права даже упоминать термин "геноцид" по отношению к чему-либо, кроме своих чудовищных преступлений, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее ГА ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", представленную Германией и Руандой. Согласно резолюции, Генассамблея ООН "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Текст "безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались. Россия голосовала против. "Убеждены, что у Германии нет никакого морального права даже упоминать термин "геноцид" по отношению к чему-либо, кроме своих чудовищных преступлений", - сказал Небензя.
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Германия, Россия, Сребреница, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
У Германии нет морального права упоминать геноцид, заявил Небензя
Небензя: ФРГ может упоминать геноцид только для своих чудовищных преступлений