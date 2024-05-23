https://ria.ru/20240523/gaz-1947779465.html

Австрийская OMV сделала срочное заявление по поводу поставок газа из России

Австрийская OMV сделала срочное заявление по поводу поставок газа из России - РИА Новости, 23.05.2024

Австрийская OMV сделала срочное заявление по поводу поставок газа из России

Австрийская нефтегазовая компания OMV предупредила о риске прекращения поставок российского газа из-за решения иностранного суда в пользу "крупной европейской... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T01:02

2024-05-23T01:02

2024-05-23T12:01

экономика

австрия

россия

европа

omv

газпром

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794012821_0:272:3043:1984_1920x0_80_0_0_f87f1f4ed2cf28aa75b6c3eefa50b6ea.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Австрийская нефтегазовая компания OMV предупредила о риске прекращения поставок российского газа из-за решения иностранного суда в пользу "крупной европейской энергетической компании", это следует из срочного обращения OMV."Если (решение суда. — Прим. ред.) будет исполнено в Австрии против OGMT (OMV Gas Marketing & Trading GmbH. — Прим. ред.), то OGMT придется платить по контракту на поставку газа "Газпромом экспортом" этой европейской энергетической компании (вместо "Газпром экспорта")", - заявила OMV, не уточнив, о каком решении суда идет речь.В случае реализации такого сценария, как считают в компании, "Газпром экспорт", вероятно, прекратит поставки газа по контракту, что отразится на газовом рынке Австрии."Эта оценка основана на поведении "Газпром экспорта" в аналогичных ситуациях", — пояснил импортер.OMV пообещала своим клиентам продолжить поставки газа из "альтернативных, нероссийских источников" в случае вступления такого решения в силу.В декабре 2023 года 98% импортируемого Австрией газа поступало из России, в январе 2024 года — 97%, а в феврале — 87%. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале заявляла о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом", которые действуют до 2040 года. Позже в OMV уточняли, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ.Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту— "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту Ямал — Европа также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.В соответствии с указом президента России "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. В противном случае указ предусматривал прекращение поставок газа.

https://ria.ru/20240413/kurier-1939733914.html

https://ria.ru/20240401/gaz-1937013560.html

https://ria.ru/20240508/gaz-1944595841.html

австрия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, австрия, россия, европа, omv, газпром, в мире