Умер поэт и писатель Лев Гаврилов
Умер поэт и писатель, житель блокадного Ленинграда Лев Гаврилов
Поэт и писатель Лев Гаврилов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью поэта и писателя Льва Гаврилова, отметив, что на его книгах воспитывалось не одно поколение россиян.
"Ушел из жизни Лев Николаевич Гаврилов – блокадник, поэт и писатель, разработчик ракетной техники. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, всем, кому он был дорог", - говорится в тексте соболезнования.
Беглов отметил, что на книгах Гаврилова воспитывалось не одно поколение россиян.
"Лев Николаевич был настоящим гражданином нашего Отечества. Многие годы он трудился конструктором в оборонно-промышленном комплексе. В 50-е годы вышли его первые литературные произведения. Он продолжил лучшие традиции русской литературы. Значительная часть его творчества обращена к детям. На страницах его произведений нашло отражение блокадное детство. Лев Николаевич Гаврилов пользовался огромным уважением в писательском сообществе. На его книгах воспитывалось не одно поколение россиян", - отмечает губернатор.
Лев Гаврилов родился в 1931 году в Казани. Житель блокадного Ленинграда. После войны в 1950 году окончил 30-ю школу. Закончил Ленинградский военно-механический институт по специальности "инженер-механик". Работал начальником отдела в КБ специального машиностроения (до 2007 года), участвовал в разработках артиллерийских и ракетных систем для кораблей ВМФ, а также ракетных комплексов для РВСН. Начал писать стихи в 1953 году. Первые публикации были в газете "Краматорская правда" (1954). С 1956 по 1967 годы участвовал в работе коллектива художников и поэтов "Боевой карандаш". Первая книга "Тик-так" была издана в 1957 году. Затем были изданы: "Забавные медвежата", "Слонёнок Рам", "Хитрый ёж" (в соавторстве с В. Сусловым), "Сатирические стихи, фельетоны, басни", "Говорят, что я весёлый", "Диалоги", "Всем на удивление", "Страна друзей" (в соавторстве с В. Сусловым), "Сатира" и другие. Член Союза писателей Санкт–Петербурга и Союза Российских писателей.