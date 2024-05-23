https://ria.ru/20240523/gavrilov-1948007065.html

Умер поэт и писатель Лев Гаврилов

Умер поэт и писатель Лев Гаврилов - РИА Новости, 23.05.2024

Умер поэт и писатель Лев Гаврилов

Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью поэта и писателя Льва Гаврилова, отметив, что на его книгах воспитывалось не одно... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T21:02

2024-05-23T21:02

2024-05-23T21:25

справки

санкт-петербург

лев гаврилов (писатель)

казань

ленинград

ракетные войска стратегического назначения

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью поэта и писателя Льва Гаврилова, отметив, что на его книгах воспитывалось не одно поколение россиян. "Ушел из жизни Лев Николаевич Гаврилов – блокадник, поэт и писатель, разработчик ракетной техники. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, всем, кому он был дорог", - говорится в тексте соболезнования. Беглов отметил, что на книгах Гаврилова воспитывалось не одно поколение россиян. "Лев Николаевич был настоящим гражданином нашего Отечества. Многие годы он трудился конструктором в оборонно-промышленном комплексе. В 50-е годы вышли его первые литературные произведения. Он продолжил лучшие традиции русской литературы. Значительная часть его творчества обращена к детям. На страницах его произведений нашло отражение блокадное детство. Лев Николаевич Гаврилов пользовался огромным уважением в писательском сообществе. На его книгах воспитывалось не одно поколение россиян", - отмечает губернатор. Лев Гаврилов родился в 1931 году в Казани. Житель блокадного Ленинграда. После войны в 1950 году окончил 30-ю школу. Закончил Ленинградский военно-механический институт по специальности "инженер-механик". Работал начальником отдела в КБ специального машиностроения (до 2007 года), участвовал в разработках артиллерийских и ракетных систем для кораблей ВМФ, а также ракетных комплексов для РВСН. Начал писать стихи в 1953 году. Первые публикации были в газете "Краматорская правда" (1954). С 1956 по 1967 годы участвовал в работе коллектива художников и поэтов "Боевой карандаш". Первая книга "Тик-так" была издана в 1957 году. Затем были изданы: "Забавные медвежата", "Слонёнок Рам", "Хитрый ёж" (в соавторстве с В. Сусловым), "Сатирические стихи, фельетоны, басни", "Говорят, что я весёлый", "Диалоги", "Всем на удивление", "Страна друзей" (в соавторстве с В. Сусловым), "Сатира" и другие. Член Союза писателей Санкт–Петербурга и Союза Российских писателей.

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справки, санкт-петербург, лев гаврилов (писатель), казань, ленинград, ракетные войска стратегического назначения