https://ria.ru/20240523/forum-1947803224.html

В Москве обсуждают роль русского языка в мире

В Москве обсуждают роль русского языка в мире - РИА Новости, 23.05.2024

В Москве обсуждают роль русского языка в мире

Международный форум, посвященный поддержке и продвижению русского языка, открылся в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:00

2024-05-23T09:00

2024-05-23T10:53

общество

константин могилевский

наталья тюрина

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Международный форум, посвященный поддержке и продвижению русского языка, открылся в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина."Перед Институтом сегодня стоят важнейшие задачи, связанные с продвижением русского языка в мире, с совершенствование методики преподавания русского языка, с сохранением и упрочнением тех, позиций, которые русский язык заслуженно занимает", — отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.Он подчеркнул, что на данный момент в России обучается 355 тысяч иностранных студентов, и это абсолютно рекордная цифра.По мнению участников мероприятия, это доказывает, что интерес к России и русскому языку со стороны зарубежных стран сохраняется до сих пор, в связи с чем среди основных целей современного гуманитарного образования должно быть сохранение преподавания русского языка на должном уровне и популяризация его среди молодежи."Молодежь выбирает русский язык прежде всего для того, чтобы выстроить свою профессиональную риторику, в том числе благодаря качественному российскому образованию", — объяснил начальник Управления образования и науки Россотрудничества Вадим Зайчиков.Реализуя проекты и инициативы, посвященные популяризации русского языка, Институт Пушкина совместно с партнерами формируют положительный образ нашей страны и расширяют международное молодежное сотрудничество, подчеркнул председатель Ассоциации общественных объединений "Национальный совет молодежных и детских объединений России", проректор РТУ МИРЭА Григорий Петушков.Эксперты уточнили, что для проведения подобной просветительской работы необходимо эффективно использовать все инструменты, которые есть в распоряжении Российской Федерации."Именно такая работа даст тот синергетический эффект, который поможет нам достичь наших общих целей: того, чтобы русский язык хотели, изучали и любили как можно больше людей во всем мире", — отметила заместитель исполнительного директора Фонда "Русский мир" Татьяна Шлычкова.По словам организаторов, именно такой площадкой, где эксперты могут поделиться опытом и подчеркнуть значимость русского языка, с 2021 года становится Костомаровский форум, который уже несколько лет получает статус крупнейшей международной экспертной площадки по вопросам русского языка.В этом году на мероприятие, которое ежегодно способствует налаживанию межкультурного диалога и распространению объективных знаний о нашей стране, зарегистрировалось более 6 тысяч человек из 116 стран мира, отметили в оргкомитете."Вот уже четвертый раз по традиции мы принимаем в стенах Института русского языка имени Пушкина ученых, государственных и общественных деятелей, педагогов, талантливую молодежь – всех, для кого русский язык, русская культура являются важной частью жизни", — рассказал исполняющий обязанности ректора Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев.Главной темой четвертого форума стали язык и стиль медиатекста, поэтому в рамках мероприятий будет много обсуждений современных технологий и подходов к использованию текстов, отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия Сегодня" Наталья Тюрина.Костомаровский форум пройдет с 22 по 24 мая. В рамках мероприятия эксперты обсудят современное состояние русского языка и русской литературы, функционирование языка в медийной сфере, педагогические аспекты. Особое место будет отведено творчеству А.С. Пушкина, 225 лет со дня рождения которого отмечается в этом году.Форум учрежден в память об основателе, первом ректоре и президенте Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Виталии Григорьевиче Костомарове, традиционно он собирает ведущих ученых, преподавателей и любителей русского языка со всего мира. Проект проводится под надзором Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и осуществляется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

https://ria.ru/20240401/putin-1937088267.html

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общество, константин могилевский, наталья тюрина, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, социальный навигатор, сн_образование