https://ria.ru/20240523/finlyandiya-1947991896.html

В МИД прокомментировали идею о запрете на покупку недвижимости в Финляндии

В МИД прокомментировали идею о запрете на покупку недвижимости в Финляндии - РИА Новости, 23.05.2024

В МИД прокомментировали идею о запрете на покупку недвижимости в Финляндии

Инициатива министерства обороны Финляндии о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности - пример "охоты на ведьм",... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:06

2024-05-23T19:06

2024-05-23T19:06

финляндия

россия

мария захарова

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Инициатива министерства обороны Финляндии о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности - пример "охоты на ведьм", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В конце января министр обороны Антти Хяккянен создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами, а также подготовки законодательства по этому вопросу. Рабочая группа финского министерства обороны пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в Финляндии, сообщило ранее оборонное ведомство. "В финском минобороны всерьёз считают, что владение россиянами объектами недвижимости в Финляндии создаёт "возможности для проведения разведывательной, диверсионной и иной враждебной деятельности". Расцениваем подобные действия как яркий пример "охоты на ведьм", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. При этом отмечается, что для принятия такого ограничения властям Финляндии пришлось бы обходить запрет на дискриминацию по признаку гражданства при совершении коммерческих сделок. "Цель, как говорится, оправдывает средства, а благоразумие и сдержанность давно перестали быть сильными сторонами финского истеблишмента", - подчеркивается в комментарии.

https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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финляндия, россия, мария захарова, санкции в отношении россии, в мире