https://ria.ru/20240523/finansirovanie-1947719647.html

Почти 3 миллиарда рублей привлекли высокотехнологичные МСП по федпрограмме

Почти 3 миллиарда рублей привлекли высокотехнологичные МСП по федпрограмме - РИА Новости, 23.05.2024

Почти 3 миллиарда рублей привлекли высокотехнологичные МСП по федпрограмме

По итогам первого квартала 2024 года высокотехнологичные МСП привлекли льготное финансирование по федеральной программе "Взлет — от стартапа до IPO" на общую... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:00

2024-05-23T10:00

2024-05-23T10:00

россия

москва

санкт-петербург

пермский край

александр исаевич

мсп банк

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. По итогам первого квартала 2024 года высокотехнологичные МСП привлекли льготное финансирование по федеральной программе "Взлет — от стартапа до IPO" на общую сумму 2,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).За два с половиной года работы более 230 компаний МСП заключили кредитные договоры на общую сумму 38 миллиардов рублей на развитие своего бизнеса.Лидерами по количеству обращений стали предприниматели, занимающиеся научными исследованиями, разработкой и производством оборудования, обработкой металлов и разработкой компьютерного программного обеспечения. Наибольшее количество кредитных договоров было заключено с компаниями из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Республики Татарстан и Томской области, говорится в сообщении."Достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях остается в фокусе внимания государства, что нашло свое отражение в национальных целях нового экономического цикла. В экономике предложения высокотехнологичные МСП могут стать одним из драйверов. <…>", — отметил председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20240522/turizm-1947675337.html

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Артем Смирнов

россия, москва, санкт-петербург, пермский край, александр исаевич, мсп банк