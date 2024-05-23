https://ria.ru/20240523/filippiny-1947800760.html

Россия готова продолжать диалог с Филиппинами, заявили в МИД

Россия готова продолжать диалог с Филиппинами, заявили в МИД - РИА Новости, 23.05.2024

Россия готова продолжать диалог с Филиппинами, заявили в МИД

Россия готова продолжать диалог с Филиппинами по выгодным обеим странам темам, несмотря на сотрудничество Манилы и Вашингтона в военной сфере, заявила в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:17

2024-05-23T08:17

2024-05-23T08:17

сша

филиппины

людмила воробьева

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия готова продолжать диалог с Филиппинами по выгодным обеим странам темам, несмотря на сотрудничество Манилы и Вашингтона в военной сфере, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. "Мы готовы продолжать политический диалог с республикой и взаимовыгодное сотрудничество в практических сферах", - сказала Воробьева, комментируя вопрос о том, может ли сказаться развертывание в рамках учений на Филиппинах американских ракет средней дальности на отношении Москвы к Маниле. В качестве перспективных направлений она отметила мирный атом, исследование космоса, IT, фармацевтику, межрегиональные контакты, туризм, образовательные и культурные обмены. "Начинаем также готовиться к 50-летию установления дипломатических отношений в 2026 году", - добавила дипломат. Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах. За несколько дней до этого в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Японии, США и Филиппин. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, страны обязались обеспечивать поддержку "мирного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, в том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов QUAD и AUKUS. Стороны также договорились "развивать трехстороннее оборонное сотрудничество, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений между нашими тремя странами и дополнительными партнерами".

https://ria.ru/20240516/moskvy-1946219386.html

https://ria.ru/20240416/filippiny-1940466256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, филиппины, людмила воробьева, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)