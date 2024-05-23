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Россия готова продолжать диалог с Филиппинами, заявили в МИД - РИА Новости, 23.05.2024
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08:17 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/filippiny-1947800760.html
Россия готова продолжать диалог с Филиппинами, заявили в МИД
Россия готова продолжать диалог с Филиппинами, заявили в МИД - РИА Новости, 23.05.2024
Россия готова продолжать диалог с Филиппинами, заявили в МИД
Россия готова продолжать диалог с Филиппинами по выгодным обеим странам темам, несмотря на сотрудничество Манилы и Вашингтона в военной сфере, заявила в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:17
2024-05-23T08:17
сша
филиппины
людмила воробьева
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия готова продолжать диалог с Филиппинами по выгодным обеим странам темам, несмотря на сотрудничество Манилы и Вашингтона в военной сфере, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. "Мы готовы продолжать политический диалог с республикой и взаимовыгодное сотрудничество в практических сферах", - сказала Воробьева, комментируя вопрос о том, может ли сказаться развертывание в рамках учений на Филиппинах американских ракет средней дальности на отношении Москвы к Маниле. В качестве перспективных направлений она отметила мирный атом, исследование космоса, IT, фармацевтику, межрегиональные контакты, туризм, образовательные и культурные обмены. "Начинаем также готовиться к 50-летию установления дипломатических отношений в 2026 году", - добавила дипломат. Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах. За несколько дней до этого в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Японии, США и Филиппин. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, страны обязались обеспечивать поддержку "мирного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, в том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов QUAD и AUKUS. Стороны также договорились "развивать трехстороннее оборонное сотрудничество, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений между нашими тремя странами и дополнительными партнерами".
https://ria.ru/20240516/moskvy-1946219386.html
https://ria.ru/20240416/filippiny-1940466256.html
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сша, филиппины, людмила воробьева, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Филиппины, Людмила Воробьева, В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия готова продолжать диалог с Филиппинами, заявили в МИД

Воробьева: РФ готова продолжать сотрудничество с Филиппинами по выгодным темам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия готова продолжать диалог с Филиппинами по выгодным обеим странам темам, несмотря на сотрудничество Манилы и Вашингтона в военной сфере, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"Мы готовы продолжать политический диалог с республикой и взаимовыгодное сотрудничество в практических сферах", - сказала Воробьева, комментируя вопрос о том, может ли сказаться развертывание в рамках учений на Филиппинах американских ракет средней дальности на отношении Москвы к Маниле.
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В качестве перспективных направлений она отметила мирный атом, исследование космоса, IT, фармацевтику, межрегиональные контакты, туризм, образовательные и культурные обмены.
"Начинаем также готовиться к 50-летию установления дипломатических отношений в 2026 году", - добавила дипломат.
Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах.
За несколько дней до этого в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Японии, США и Филиппин. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, страны обязались обеспечивать поддержку "мирного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, в том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов QUAD и AUKUS. Стороны также договорились "развивать трехстороннее оборонное сотрудничество, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений между нашими тремя странами и дополнительными партнерами".
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