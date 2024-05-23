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В батальоне спецминирования "Феникс" рассказали о работе под Часовым Яром

В батальоне спецминирования "Феникс" рассказали о работе под Часовым Яром - РИА Новости, 23.05.2024

В батальоне спецминирования "Феникс" рассказали о работе под Часовым Яром

Батальон специального минирования "Феникс" инженерно-саперной бригады группировки войск "Юг" при помощи дронов уничтожает опорные пункты противника, а также... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T07:05

2024-05-23T07:05

2024-05-23T08:47

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ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Батальон специального минирования "Феникс" инженерно-саперной бригады группировки войск "Юг" при помощи дронов уничтожает опорные пункты противника, а также возможные пути отступления ВСУ в районе Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода специального минирования с позывным "Ангел". "В наступлении на Часов Яр в составе Вооруженных сил Российской Федерации работают FPV-расчеты батальона специального минирования "Феникс". Наша задача - минирование отходных путей и точек эвакуации ВСУ", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что помимо дистанционного минирования, ударная группа дронов батальона ежедневно выполняет задачи по уничтожению противника в блиндажах и укрепрайонах ВСУ на окраинах Часова Яра.

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в мире, донбасс, часов яр, вооруженные силы украины, феникс