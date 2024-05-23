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В батальоне спецминирования "Феникс" рассказали о работе под Часовым Яром - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 23.05.2024 (обновлено: 08:47 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/feniks-1947796520.html
В батальоне спецминирования "Феникс" рассказали о работе под Часовым Яром
В батальоне спецминирования "Феникс" рассказали о работе под Часовым Яром - РИА Новости, 23.05.2024
В батальоне спецминирования "Феникс" рассказали о работе под Часовым Яром
Батальон специального минирования "Феникс" инженерно-саперной бригады группировки войск "Юг" при помощи дронов уничтожает опорные пункты противника, а также... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T07:05
2024-05-23T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
часов яр
вооруженные силы украины
феникс
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ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Батальон специального минирования "Феникс" инженерно-саперной бригады группировки войск "Юг" при помощи дронов уничтожает опорные пункты противника, а также возможные пути отступления ВСУ в районе Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода специального минирования с позывным "Ангел". "В наступлении на Часов Яр в составе Вооруженных сил Российской Федерации работают FPV-расчеты батальона специального минирования "Феникс". Наша задача - минирование отходных путей и точек эвакуации ВСУ", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что помимо дистанционного минирования, ударная группа дронов батальона ежедневно выполняет задачи по уничтожению противника в блиндажах и укрепрайонах ВСУ на окраинах Часова Яра.
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в мире, донбасс, часов яр, вооруженные силы украины, феникс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Феникс
В батальоне спецминирования "Феникс" рассказали о работе под Часовым Яром

Боец батальона спецминирования "Феникс" рассказал об уничтожении опорников ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки
Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Батальон специального минирования "Феникс" инженерно-саперной бригады группировки войск "Юг" при помощи дронов уничтожает опорные пункты противника, а также возможные пути отступления ВСУ в районе Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода специального минирования с позывным "Ангел".
"В наступлении на Часов Яр в составе Вооруженных сил Российской Федерации работают FPV-расчеты батальона специального минирования "Феникс". Наша задача - минирование отходных путей и точек эвакуации ВСУ", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что помимо дистанционного минирования, ударная группа дронов батальона ежедневно выполняет задачи по уничтожению противника в блиндажах и укрепрайонах ВСУ на окраинах Часова Яра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныФеникс
 
 
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