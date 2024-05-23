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Еврокомиссар опроверг угрозы в адрес премьера Грузии - РИА Новости, 23.05.2024
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23:51 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/evrokomissar-1948023920.html
Еврокомиссар опроверг угрозы в адрес премьера Грузии
Еврокомиссар опроверг угрозы в адрес премьера Грузии - РИА Новости, 23.05.2024
Еврокомиссар опроверг угрозы в адрес премьера Грузии
Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, которого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в запугивании, заявил, что его слова... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T23:51
2024-05-23T23:51
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, которого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в запугивании, заявил, что его слова были вырваны из контекста. Ранее грузинский премьер сообщил, что один из еврокомиссаров в разговоре о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Кобахидзе не уточнял, о каком именно еврокомиссаре идет речь. "Я искренне сожалею, что определенная часть моего телефонного разговора (с премьером Грузии) была вырвана из контекста", - цитирует агентство Франс Пресс заявлении Вархели по поводу инцидента. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая. Вархели представляет в ЕК Венгрию, руководство которой занимает аналогичную позицию по украинскому вопросу.
https://ria.ru/20240523/politico-1947998376.html
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в мире, грузия, словакия, украина, роберт фицо, ираклий кобахидзе, нато, еврокомиссия, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Ираклий Кобахидзе, НАТО, Еврокомиссия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Еврокомиссар опроверг угрозы в адрес премьера Грузии

Еврокомиссар Вархели: слова об угрозах премьеру Грузии вырваны из контекста

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, которого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в запугивании, заявил, что его слова были вырваны из контекста.
Ранее грузинский премьер сообщил, что один из еврокомиссаров в разговоре о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Кобахидзе не уточнял, о каком именно еврокомиссаре идет речь.
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"Я искренне сожалею, что определенная часть моего телефонного разговора (с премьером Грузии) была вырвана из контекста", - цитирует агентство Франс Пресс заявлении Вархели по поводу инцидента.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая. Вархели представляет в ЕК Венгрию, руководство которой занимает аналогичную позицию по украинскому вопросу.
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В миреГрузияСловакияУкраинаРоберт ФицоИраклий КобахидзеНАТОЕврокомиссияПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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