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В Эстонии сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 23.05.2024
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17:32 23.05.2024 (обновлено: 18:01 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/estoniya-1947965580.html
В Эстонии сделали дерзкое заявление о России
В Эстонии сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 23.05.2024
В Эстонии сделали дерзкое заявление о России
Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии (PPA) заявил в четверг, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:32
2024-05-23T18:01
в мире
нарва
эстония
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии (PPA) заявил в четверг, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. "В ночь на 23 мая российские пограничники сняли установленные в эстонских водах реки Нарва буи, которые используются для обозначения судоходных путей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев. Ведомство также заявило, что свяжется с Пограничной службой ФСБ РФ для получения разъяснений по этому вопросу.
https://ria.ru/20240517/estoniya-1946619721.html
https://ria.ru/20240522/estoniya-1947623186.html
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в мире, нарва, эстония, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Нарва, Эстония, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Эстонии сделали дерзкое заявление о России

Эстония заявила о якобы снятии Россией разграничительных буев на реке Нарва

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкЭстонский город Нарва и русский Ивангород
Эстонский город Нарва и русский Ивангород - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Эстонский город Нарва и русский Ивангород . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии (PPA) заявил в четверг, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей.
"В ночь на 23 мая российские пограничники сняли установленные в эстонских водах реки Нарва буи, которые используются для обозначения судоходных путей", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.
Ведомство также заявило, что свяжется с Пограничной службой ФСБ РФ для получения разъяснений по этому вопросу.
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В миреНарваЭстонияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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