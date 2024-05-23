https://ria.ru/20240523/estoniya-1947965580.html
В Эстонии сделали дерзкое заявление о России
В Эстонии сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 23.05.2024
В Эстонии сделали дерзкое заявление о России
Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии (PPA) заявил в четверг, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:32
2024-05-23T17:32
2024-05-23T18:01
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии (PPA) заявил в четверг, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. "В ночь на 23 мая российские пограничники сняли установленные в эстонских водах реки Нарва буи, которые используются для обозначения судоходных путей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев. Ведомство также заявило, что свяжется с Пограничной службой ФСБ РФ для получения разъяснений по этому вопросу.
https://ria.ru/20240517/estoniya-1946619721.html
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в мире, нарва, эстония, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Нарва, Эстония, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Эстонии сделали дерзкое заявление о России
Эстония заявила о якобы снятии Россией разграничительных буев на реке Нарва