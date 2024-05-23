Рейтинг@Mail.ru
ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/espch-1947934867.html
ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили
ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили - РИА Новости, 23.05.2024
ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили касательно судебных решений, вынесенных против него,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:13
2024-05-23T16:13
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
европейский суд по правам человека (еспч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873835700_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_a584fa3c22e1c6651de2185425a42f0f.jpg
ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили касательно судебных решений, вынесенных против него, следует из коммюнике суда. Саакашвили пытался обжаловать приговоры по делу о нападении в 2005 году на члена парламента и по делу о помиловании четырех высокопоставленных офицеров МВД, осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани. "ЕСПЧ единогласно постановил, что не имело место нарушений пунктов 1 и 3 статьи 6 (право на справедливый суд и право на приглашение и допрос свитеделей) Европейской конвенции по правам человека", - говорится в решении суда. Саакашвили, в том числе, жаловался на отсутствие независимости и беспристрастности судьи, а также на то, как суд использовал свидетельства против него. "Большинством голосов суд также признал, что не имело места нарушения статьи 7 (незаконное наказание). Господин Саакашвили мог предвидеть, с учётом обстоятельств дела, что, использование права давать помилование, чтобы помешать работе правосудия в деле об убийстве, сделает его уголовно ответственным в соответствии с законодательством Грузии", - заключил суд. ЕСПЧ также счел неприемлемыми жалобы бывшего президента на нарушение статьи 18 (ограничение прав и свобод). Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20231120/saakashvili-1910529638.html
https://ria.ru/20240313/saakashvili-1932796552.html
https://ria.ru/20240110/saakashvili-1920550936.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873835700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_779ae33a65886c77922178e288c40605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили

ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили на судебные решения, вынесенные против него

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили касательно судебных решений, вынесенных против него, следует из коммюнике суда.
Саакашвили пытался обжаловать приговоры по делу о нападении в 2005 году на члена парламента и по делу о помиловании четырех высокопоставленных офицеров МВД, осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Саакашвили на суде призвал президента Грузии вернуть его детям отца
20 ноября 2023, 12:03
"ЕСПЧ единогласно постановил, что не имело место нарушений пунктов 1 и 3 статьи 6 (право на справедливый суд и право на приглашение и допрос свитеделей) Европейской конвенции по правам человека", - говорится в решении суда.
Саакашвили, в том числе, жаловался на отсутствие независимости и беспристрастности судьи, а также на то, как суд использовал свидетельства против него.
"Большинством голосов суд также признал, что не имело места нарушения статьи 7 (незаконное наказание). Господин Саакашвили мог предвидеть, с учётом обстоятельств дела, что, использование права давать помилование, чтобы помешать работе правосудия в деле об убийстве, сделает его уголовно ответственным в соответствии с законодательством Грузии", - заключил суд.
Российские военнослужащие направляются в сторону Цхинвали - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили
13 марта, 18:21
ЕСПЧ также счел неприемлемыми жалобы бывшего президента на нарушение статьи 18 (ограничение прав и свобод).
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Врач оценил состояние заключенного экс-президента Грузии Саакашвили
10 января, 16:17
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала