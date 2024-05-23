https://ria.ru/20240523/espch-1947934867.html

ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили

ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили - РИА Новости, 23.05.2024

ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили касательно судебных решений, вынесенных против него,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:13

2024-05-23T16:13

2024-05-23T16:13

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

европейский суд по правам человека (еспч)

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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили касательно судебных решений, вынесенных против него, следует из коммюнике суда. Саакашвили пытался обжаловать приговоры по делу о нападении в 2005 году на члена парламента и по делу о помиловании четырех высокопоставленных офицеров МВД, осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани. "ЕСПЧ единогласно постановил, что не имело место нарушений пунктов 1 и 3 статьи 6 (право на справедливый суд и право на приглашение и допрос свитеделей) Европейской конвенции по правам человека", - говорится в решении суда. Саакашвили, в том числе, жаловался на отсутствие независимости и беспристрастности судьи, а также на то, как суд использовал свидетельства против него. "Большинством голосов суд также признал, что не имело места нарушения статьи 7 (незаконное наказание). Господин Саакашвили мог предвидеть, с учётом обстоятельств дела, что, использование права давать помилование, чтобы помешать работе правосудия в деле об убийстве, сделает его уголовно ответственным в соответствии с законодательством Грузии", - заключил суд. ЕСПЧ также счел неприемлемыми жалобы бывшего президента на нарушение статьи 18 (ограничение прав и свобод). Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20231120/saakashvili-1910529638.html

https://ria.ru/20240313/saakashvili-1932796552.html

https://ria.ru/20240110/saakashvili-1920550936.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, европейский суд по правам человека (еспч)