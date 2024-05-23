https://ria.ru/20240523/es-1947802108.html
ЕС планирует ужесточить санкции против Белоруссии, сообщили СМИ
ЕС планирует ужесточить санкции против Белоруссии, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
ЕС планирует ужесточить санкции против Белоруссии, сообщили СМИ
ЕС готовится ужесточить санкции против Белоруссии с целью ограничить через нее импорт западных товаров и "предметов роскоши" в РФ, сообщает издание Financial... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:35
2024-05-23T08:35
2024-05-23T10:55
белоруссия
россия
евросоюз
санкции ес в отношении белоруссии
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ЕС готовится ужесточить санкции против Белоруссии с целью ограничить через нее импорт западных товаров и "предметов роскоши" в РФ, сообщает издание Financial Times со ссылкой на полученный проект.Новые санкции среди прочего будут направлены на то, чтобы прекратить импорт в Россию через Белоруссию "роскошных автомобилей" класса люкс . В тексте проекта нового пакета санкций указывается, что новые ограничения, обсуждаемые государствами-членами ЕС, направлены на "минимизацию риска обхода".
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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белоруссия, россия, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии
Белоруссия, Россия, Евросоюз, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
ЕС планирует ужесточить санкции против Белоруссии, сообщили СМИ
FT: ЕС намерен ограничить импорт западных товаров через Белоруссию