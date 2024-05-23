https://ria.ru/20240523/es-1947802108.html

ЕС планирует ужесточить санкции против Белоруссии, сообщили СМИ

ЕС планирует ужесточить санкции против Белоруссии, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2024

ЕС планирует ужесточить санкции против Белоруссии, сообщили СМИ

ЕС готовится ужесточить санкции против Белоруссии с целью ограничить через нее импорт западных товаров и "предметов роскоши" в РФ, сообщает издание Financial... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:35

2024-05-23T08:35

2024-05-23T10:55

белоруссия

россия

евросоюз

санкции ес в отношении белоруссии

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ЕС готовится ужесточить санкции против Белоруссии с целью ограничить через нее импорт западных товаров и "предметов роскоши" в РФ, сообщает издание Financial Times со ссылкой на полученный проект.Новые санкции среди прочего будут направлены на то, чтобы прекратить импорт в Россию через Белоруссию "роскошных автомобилей" класса люкс . В тексте проекта нового пакета санкций указывается, что новые ограничения, обсуждаемые государствами-членами ЕС, направлены на "минимизацию риска обхода".

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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белоруссия, россия, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии