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Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года - РИА Новости, 23.05.2024
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Новости Подмосковья
 
14:24 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/energetiki-1947893033.html
Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года
Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года - РИА Новости, 23.05.2024
Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года
Подмосковные энергетики подключили к электрическим сетям в 2024 году 10 больниц на суммарную трансформаторную мощность в объеме 7,6 мегаватта, сообщает... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:24
2024-05-23T14:24
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подмосковные энергетики подключили к электрическим сетям в 2024 году 10 больниц на суммарную трансформаторную мощность в объеме 7,6 мегаватта, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. Из этих 10 объектов девять подключений выполнили специалисты "Мособлэнерго" и одно – "Россети Московский регион". "Мособлэнерго" обеспечило первичное подключение новых корпусов и увеличение мощности электроснабжения действующих учреждений здравоохранения, в которых проводилась реконструкция, капитальный ремонт или было завершено строительство. Это больница в Чехове на улице Гагарина, районная больница № 2 в Воскресенске, больница в Зарайске на улице Октябрьской, взрослая областная клиническая больница Подольска, детская поликлиника в Егорьевске, Раменская больница на улице Мира, поликлиника №1 Павловского Посада, стоматологическая поликлиника №2 и больница на улице Ленинского комсомола в Серпухове. Специалисты установили в подстанциях новые, более мощные трансформаторы, а также проложили дополнительные кабельные линии. Теперь объекты обеспечены второй категорией надежности электроснабжения. "Россети Московский регион" выполнили подключение к электросетям Московской областной детской больницы в Красногорске. Для подключения был построен распределительный пункт 10 киловольт, две кабельные линии 10 киловольт протяженностью 3,25 километра. "Качество предоставления услуг населению, особенно медицинских, напрямую зависит, в том числе, от стабильного и надежного электроснабжения этих объектов. Наши энергетики постоянно ведут работу по подключению энергопринимающих устройств физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики региона Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20240523/zdorove-1947881225.html
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московская область (подмосковье), чехов, воскресенск, жкх, евгений хромушин, россети московский регион
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Чехов, Воскресенск, ЖКХ, Евгений Хромушин, Россети Московский регион

Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года

© Фото : Министерство энергетики Московской областиПодмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года
Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Министерство энергетики Московской области
Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подмосковные энергетики подключили к электрическим сетям в 2024 году 10 больниц на суммарную трансформаторную мощность в объеме 7,6 мегаватта, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Из этих 10 объектов девять подключений выполнили специалисты "Мособлэнерго" и одно – "Россети Московский регион".
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"Мособлэнерго" обеспечило первичное подключение новых корпусов и увеличение мощности электроснабжения действующих учреждений здравоохранения, в которых проводилась реконструкция, капитальный ремонт или было завершено строительство.
Это больница в Чехове на улице Гагарина, районная больница № 2 в Воскресенске, больница в Зарайске на улице Октябрьской, взрослая областная клиническая больница Подольска, детская поликлиника в Егорьевске, Раменская больница на улице Мира, поликлиника №1 Павловского Посада, стоматологическая поликлиника №2 и больница на улице Ленинского комсомола в Серпухове.
Специалисты установили в подстанциях новые, более мощные трансформаторы, а также проложили дополнительные кабельные линии. Теперь объекты обеспечены второй категорией надежности электроснабжения.
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"Россети Московский регион" выполнили подключение к электросетям Московской областной детской больницы в Красногорске. Для подключения был построен распределительный пункт 10 киловольт, две кабельные линии 10 киловольт протяженностью 3,25 километра.
"Качество предоставления услуг населению, особенно медицинских, напрямую зависит, в том числе, от стабильного и надежного электроснабжения этих объектов. Наши энергетики постоянно ведут работу по подключению энергопринимающих устройств физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики региона Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЧеховВоскресенскЖКХЕвгений ХромушинРоссети Московский регион
 
 
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