Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года
© Фото : Министерство энергетики Московской областиПодмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года
Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подмосковные энергетики подключили к электрическим сетям в 2024 году 10 больниц на суммарную трансформаторную мощность в объеме 7,6 мегаватта, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Из этих 10 объектов девять подключений выполнили специалисты "Мособлэнерго" и одно – "Россети Московский регион".
"Мособлэнерго" обеспечило первичное подключение новых корпусов и увеличение мощности электроснабжения действующих учреждений здравоохранения, в которых проводилась реконструкция, капитальный ремонт или было завершено строительство.
Это больница в Чехове на улице Гагарина, районная больница № 2 в Воскресенске, больница в Зарайске на улице Октябрьской, взрослая областная клиническая больница Подольска, детская поликлиника в Егорьевске, Раменская больница на улице Мира, поликлиника №1 Павловского Посада, стоматологическая поликлиника №2 и больница на улице Ленинского комсомола в Серпухове.
Специалисты установили в подстанциях новые, более мощные трансформаторы, а также проложили дополнительные кабельные линии. Теперь объекты обеспечены второй категорией надежности электроснабжения.
"Россети Московский регион" выполнили подключение к электросетям Московской областной детской больницы в Красногорске. Для подключения был построен распределительный пункт 10 киловольт, две кабельные линии 10 киловольт протяженностью 3,25 километра.
"Качество предоставления услуг населению, особенно медицинских, напрямую зависит, в том числе, от стабильного и надежного электроснабжения этих объектов. Наши энергетики постоянно ведут работу по подключению энергопринимающих устройств физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики региона Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба.