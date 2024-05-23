https://ria.ru/20240523/energetiki-1947893033.html

Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года

Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года - РИА Новости, 23.05.2024

Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года

Подмосковные энергетики подключили к электрическим сетям в 2024 году 10 больниц на суммарную трансформаторную мощность в объеме 7,6 мегаватта, сообщает... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:24

2024-05-23T14:24

2024-05-23T14:24

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подмосковные энергетики подключили к электрическим сетям в 2024 году 10 больниц на суммарную трансформаторную мощность в объеме 7,6 мегаватта, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. Из этих 10 объектов девять подключений выполнили специалисты "Мособлэнерго" и одно – "Россети Московский регион". "Мособлэнерго" обеспечило первичное подключение новых корпусов и увеличение мощности электроснабжения действующих учреждений здравоохранения, в которых проводилась реконструкция, капитальный ремонт или было завершено строительство. Это больница в Чехове на улице Гагарина, районная больница № 2 в Воскресенске, больница в Зарайске на улице Октябрьской, взрослая областная клиническая больница Подольска, детская поликлиника в Егорьевске, Раменская больница на улице Мира, поликлиника №1 Павловского Посада, стоматологическая поликлиника №2 и больница на улице Ленинского комсомола в Серпухове. Специалисты установили в подстанциях новые, более мощные трансформаторы, а также проложили дополнительные кабельные линии. Теперь объекты обеспечены второй категорией надежности электроснабжения. "Россети Московский регион" выполнили подключение к электросетям Московской областной детской больницы в Красногорске. Для подключения был построен распределительный пункт 10 киловольт, две кабельные линии 10 киловольт протяженностью 3,25 километра. "Качество предоставления услуг населению, особенно медицинских, напрямую зависит, в том числе, от стабильного и надежного электроснабжения этих объектов. Наши энергетики постоянно ведут работу по подключению энергопринимающих устройств физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики региона Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240523/zdorove-1947881225.html

https://ria.ru/20240522/zhile-1947731137.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), чехов, воскресенск, жкх, евгений хромушин, россети московский регион