https://ria.ru/20240523/ege-1947344581.html

Единый государственный экзамен

Единый государственный экзамен - РИА Новости, 23.05.2024

Единый государственный экзамен

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – форма государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования. Является... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T01:10

2024-05-23T01:10

2024-05-23T01:10

справки

россия

единый государственный экзамен (егэ)

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – форма государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования. Является обязательной. В России, начиная с 2001 года, ЕГЭ в течение восьми лет проводился в качестве эксперимента – школы и вузы имели право выбирать между ним и традиционными формами оценки знаний. С 1 января 2009 года ЕГЭ стал основной формой итоговой государственной аттестации в школе для всех выпускников школ Российской Федерации.На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. За пределами территории РФ ЕГЭ проводится Рособрнадзором совместно с учредителями российских образовательных организаций, расположенных за пределами территории России и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, и загранучреждениями министерства иностранных дел РФ, имеющими в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения. К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение). Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти ГИА, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования.Лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего общего образования, вправе пройти ГИА экстерном в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования.Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение).Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом министерством просвещения Российской Федерации, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.ГИА проводится по двум обязательным учебным предметам – по русскому языку и математике, а также по выбору по следующим учебным предметам: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий и французский), информатика, которые обучающиеся, экстерны сдают на добровольной основе для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе.ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:– ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА (ЕГЭ по математике базового уровня);– ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (ЕГЭ по математике профильного уровня).Экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы) проводятся на русском языке. При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления ответов на задания.ЕГЭ по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, проводится в письменной форме на русском языке. ЕГЭ по иностранным языкам проводится в устной и письменной форме.При проведении ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) используется стобалльная система оценки. При проведении ЕГЭ по математике базового уровня используется пятибалльная система оценивания.По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, преодоление которого подтверждает освоение образовательной программы среднего общего образования. По завершении проверки экзаменационных работ председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) рассматривает результаты ЕГЭ по каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании.Утверждение результатов экзаменов осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ.После утверждения результаты ЕГЭ в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК результатами ЕГЭ.Ознакомление участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ЕГЭ.Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по результатам перепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено. Срок действия результатов – четыре года, следующих за годом получения таких результатов.В случае если участник экзамена получил по одному из обязательных учебных предметов неудовлетворительный результат, он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем году в резервные сроки соответствующего периода проведения экзаменов.Участникам ГИА, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору, предоставляется право участия в ЕГЭ по соответствующим учебным предметам не ранее чем в следующем году, за исключением случаев, установленных совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 12 апреля 2024 года.Согласно документу, участники ГИА вправе в дополнительные дни по своему желанию один раз пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету по своему выбору из числа учебных предметов, сданных в текущем году (году сдачи экзамена), а также из числа учебных предметов, сданных в 10 классе.В случае если участник ГИА изъявил желание в дополнительные дни пересдать ЕГЭ по математике, сданный в текущем году (году сдачи экзамена) или сданный в 10 классе, участник ГИА вправе изменить сданный уровень ЕГЭ по математике.В случае пересдачи экзамена, действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован.В 2024 году основной период ЕГЭ начинается 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. 28 мая состоится экзамен по русскому языку, 31 мая – ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, 4 июня – по обществознанию и физике, 7 и 8 июня – по иностранным языкам (устная часть) и информатике, 11 июня – по биологии, иностранным языкам (письменная часть) и истории.Период с 13 июня по 21 июня предусмотрен под резервные дни для ЕГЭ по всем предметам. Пересдать экзамены возможно будет в следующие даты: 4 июля – иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия; 5 июля – биология, география, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, иностранные языки (устная часть), история, литература.ЕГЭ проводится в одни даты во всех регионах РФ. Экзамены начинаются в 10.00 по местному времени. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, единый государственный экзамен (егэ)