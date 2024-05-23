https://ria.ru/20240523/drg-1947805215.html

Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении

Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.05.2024

Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении

Удары нанесены по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста, сообщил... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:00

2024-05-23T09:00

2024-05-23T09:04

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Удары нанесены по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Расслабились бандеровцы на Херсонском направлении... мысль высаживаться на Дачи и острова вблизи Антоновского моста не покидает их головы... Под ударом оказались... ДРГ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая немного дальше от Днепра", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, сергей лебедев