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Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении
Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.05.2024
Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении
Удары нанесены по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста, сообщил... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:00
2024-05-23T09:00
2024-05-23T09:04
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Удары нанесены по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Расслабились бандеровцы на Херсонском направлении... мысль высаживаться на Дачи и острова вблизи Антоновского моста не покидает их головы... Под ударом оказались... ДРГ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая немного дальше от Днепра", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении
Лебедев: по украинским ДРГ ударили при попытке высадки у Антоновского моста