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Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 23.05.2024 (обновлено: 09:04 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/drg-1947805215.html
Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении
Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.05.2024
Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении
Удары нанесены по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста, сообщил... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:00
2024-05-23T09:04
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Удары нанесены по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Расслабились бандеровцы на Херсонском направлении... мысль высаживаться на Дачи и острова вблизи Антоновского моста не покидает их головы... Под ударом оказались... ДРГ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая немного дальше от Днепра", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении

Лебедев: по украинским ДРГ ударили при попытке высадки у Антоновского моста

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Удары нанесены по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Расслабились бандеровцы на Херсонском направлении... мысль высаживаться на Дачи и острова вблизи Антоновского моста не покидает их головы... Под ударом оказались... ДРГ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая немного дальше от Днепра", - отметил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныСергей Лебедев
 
 
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