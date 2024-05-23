https://ria.ru/20240523/dorogi-1947848685.html
Владимиров поручил обновлять не менее 350 километров местных дорог в год
Владимиров поручил обновлять не менее 350 километров местных дорог в год - РИА Новости, 23.05.2024
Владимиров поручил обновлять не менее 350 километров местных дорог в год
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил обновлять минимум 350 километров дорог местного назначения в год, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:59
2024-05-23T11:59
2024-05-23T12:05
ставропольский край
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михайловск
жкх
владимир владимиров
дороги
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил обновлять минимум 350 километров дорог местного назначения в год, сообщает пресс-служба регионального правительства. В четверг проходит ежегодный отчет губернатора. Одной из тем стало состояние дорог местного значения. Глава региона отметил важность приведения таких дорог в нормативное состояние и поставил перед краевым министерством дорожного хозяйства и транспорта соответствующую задачу. К 2030 году доля местных дорог, соответствующих государственным стандартам, должна быть не меньше 70%. Для этого необходимо ежегодно ремонтировать не менее 350 километров дорог. "Министерству дорожного хозяйства края ставлю задачу обеспечить такой результат совместно с главами муниципалитетов", — цитирует пресс-служба губернатора. В текущем году объем дорожного фонда края составляет порядка 20 миллиардов рублей, больше половины этих средств направлено в муниципальные образования для приведения в нормативное состояние дорог местного значения, в том числе благодаря реализации краевой программы "Развитие транспортной системы". С 2014 года объем фонда увеличен примерно втрое. Такой подход помог с 2013 года привести в нормативное состояние около 3,5 тысячи километров местных дорог местного значения. Владимиров также поручил провести реконструкцию ряда крупных автотрасс. В 2027-2030 годах, в частности, должны быть обновлены северный обход в краевом центре, дорога от Ставрополя в сторону аэропорта, дорога "Георгиевск — Новопавловск", Бештаугорское шоссе в Пятигорске, а также 6-километровый участок от Михайловска до Пелагиадского кольца и 7-километровый участок от Кисловодска в направлении Карачаевска.
https://ria.ru/20240523/stavropole-1947842948.html
https://ria.ru/20240523/stavropole-1947841618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ставрополь, пятигорск, михайловск, жкх, владимир владимиров, дороги
Ставропольский край, Ставрополь, Пятигорск, Михайловск, ЖКХ, Владимир Владимиров, Дороги
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости
. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
поручил обновлять минимум 350 километров дорог местного назначения в год, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В четверг проходит ежегодный отчет губернатора. Одной из тем стало состояние дорог местного значения.
Глава региона отметил важность приведения таких дорог в нормативное состояние и поставил перед краевым министерством дорожного хозяйства и транспорта соответствующую задачу.
К 2030 году доля местных дорог, соответствующих государственным стандартам, должна быть не меньше 70%. Для этого необходимо ежегодно ремонтировать не менее 350 километров дорог.
"Министерству дорожного хозяйства края ставлю задачу обеспечить такой результат совместно с главами муниципалитетов", — цитирует пресс-служба губернатора.
В текущем году объем дорожного фонда края составляет порядка 20 миллиардов рублей, больше половины этих средств направлено в муниципальные образования для приведения в нормативное состояние дорог местного значения, в том числе благодаря реализации краевой программы "Развитие транспортной системы".
С 2014 года объем фонда увеличен примерно втрое. Такой подход помог с 2013 года привести в нормативное состояние около 3,5 тысячи километров местных дорог местного значения.
Владимиров также поручил провести реконструкцию ряда крупных автотрасс. В 2027-2030 годах, в частности, должны быть обновлены северный обход в краевом центре, дорога от Ставрополя
в сторону аэропорта, дорога "Георгиевск — Новопавловск", Бештаугорское шоссе в Пятигорске
, а также 6-километровый участок от Михайловска
до Пелагиадского кольца и 7-километровый участок от Кисловодска
в направлении Карачаевска
.