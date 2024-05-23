https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html

Украинцы уходят. Стало известно, что произошло в ДНР

Украинцы уходят. Стало известно, что произошло в ДНР - РИА Новости, 23.05.2024

Украинцы уходят. Стало известно, что произошло в ДНР

Украинцы уходят со всей территории возле Клещеевки и Андреевки в ДНР, так как Россия уничтожила все линии обороны ВСУ в этом районе, заявил британский эксперт... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:28

2024-05-23T14:28

2024-05-23T16:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днр

украина

клещеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинцы уходят со всей территории возле Клещеевки и Андреевки в ДНР, так как Россия уничтожила все линии обороны ВСУ в этом районе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Они (Россия. — Прим. ред.) полностью контролируют Клещеевку, и есть сообщения о том, что все линии украинской обороны в этом районе теперь полностью и безвозвратно уничтожены", — отметил он.По словам аналитика, на полях к западу от Клещеевки и Андреевки наблюдается всеобщее отступление ВСУ."Все украинские силы в этом районе в настоящее время отведены назад и находятся к западу от канала Северский Донец. Таким образом, вся эта значительная территория в несколько десятков квадратных километров, судя по всему, вот-вот перейдет под контроль России", — считает Меркурис.В среду Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили Клещеевку. В четверг ведомство также рассказало об освобождении Андреевки и улучшении положения российских сил по переднему краю.

https://ria.ru/20240523/germaniya-1947916989.html

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html

россия

украина

клещеевка

донецкая народная республика

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безопасность, россия, днр, украина, клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины