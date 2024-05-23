https://ria.ru/20240523/desant-1947788918.html

Десантники уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра

Десантники уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 23.05.2024

Десантники уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ из состава Южной группировки войск уничтожили гусеничный робот ВСУ в районе Часова Яра, за... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T05:03

2024-05-23T05:03

2024-05-23T05:15

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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ из состава Южной группировки войск уничтожили гусеничный робот ВСУ в районе Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, заявили журналистам в МО РФ. "В ходе ведения воздушной разведки разведподразделения Забайкальских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ, производящую разгрузку материальных средств из гусеничного транспортного средства в одном из населенных пунктов вблизи Часова Яра", - сообщили в оборонном ведомстве. После обнаружения объекта был замечено, что данное средство самостоятельно начало движение в сторону лесопосадки. "Аппарат был идентифицирован как безэкипажный гусеничный робот западного производства грузоподъемностью около 450 кг, предназначенный для доставки боеприпасов, материальных средств на передовые позиции, а также для эвакуации раненых", - сообщили в МО. Уточняется, что командование соединения приняло решение на его уничтожение расчетами БПЛА десантников-забайкальцев. Операторы двумя точными попаданиями обездвижили робот, затем двумя сбросами ВОГ с квадрокоптера полностью уничтожили его, а затем приступили к ударам по пехоте ВСУ, укрывшейся в полуразрушенных зданиях. "Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА "крылатой пехоты" сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков "киевского режима" и эвакуацию раненых", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240501/snaypery-1943239369.html

https://ria.ru/20240513/baba_yaga-1945488732.html

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россия, улан-удэ, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии