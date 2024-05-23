https://ria.ru/20240523/deoligarkhizatsiya-1947777562.html
Премьер Грузии призвал к деолигархизации ЕС и США
Премьер Грузии призвал к деолигархизации ЕС и США - РИА Новости, 23.05.2024
Премьер Грузии призвал к деолигархизации ЕС и США
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на Евросоюз и США влияют определенные силы и им необходима деолигархизация. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:41
2024-05-23T00:41
2024-05-23T02:22
в мире
грузия
сша
ираклий кобахидзе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467886_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_edd07d0a0e442e5bfde2d71216345373.png
ТБИЛИСИ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на Евросоюз и США влияют определенные силы и им необходима деолигархизация."Я еще раз выражаю надежду, это оптимизм нашей команды, что в первую очередь Европейский Союз добьется успеха в деолигархизации... Сегодня в этом плане существуют серьезные проблемы. Суверенитет стран находится под серьезным давлением… Есть серьезный повод для оптимизма по поводу того, что в ближайшие годы ЕС удастся освободиться от этого пагубного влияния и что Европейский Союз и США будут деолигархизированы", — заявил премьер в эфире грузинского Первого канала. Кобахидзе отметил, что власти Грузии намеренно не уточняют, но подразумевают "конкретных субъектов из "партии глобальной войны" и эти силы оказывают сильное влияние как на ЕС, так и на США".
https://ria.ru/20240517/gruziya-1946461255.html
грузия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467886_189:0:2573:1788_1920x0_80_0_0_3636c763108b0f2acbc4c5eb7f4e5c2f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, США, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Премьер Грузии призвал к деолигархизации ЕС и США
Премьер Грузии Кобахидзе: США и Евросоюзу необходима деолигархизация