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Премьер Грузии призвал к деолигархизации ЕС и США - РИА Новости, 23.05.2024
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00:41 23.05.2024 (обновлено: 02:22 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/deoligarkhizatsiya-1947777562.html
Премьер Грузии призвал к деолигархизации ЕС и США
Премьер Грузии призвал к деолигархизации ЕС и США - РИА Новости, 23.05.2024
Премьер Грузии призвал к деолигархизации ЕС и США
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на Евросоюз и США влияют определенные силы и им необходима деолигархизация. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:41
2024-05-23T02:22
в мире
грузия
сша
ираклий кобахидзе
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на Евросоюз и США влияют определенные силы и им необходима деолигархизация."Я еще раз выражаю надежду, это оптимизм нашей команды, что в первую очередь Европейский Союз добьется успеха в деолигархизации... Сегодня в этом плане существуют серьезные проблемы. Суверенитет стран находится под серьезным давлением… Есть серьезный повод для оптимизма по поводу того, что в ближайшие годы ЕС удастся освободиться от этого пагубного влияния и что Европейский Союз и США будут деолигархизированы", — заявил премьер в эфире грузинского Первого канала. Кобахидзе отметил, что власти Грузии намеренно не уточняют, но подразумевают "конкретных субъектов из "партии глобальной войны" и эти силы оказывают сильное влияние как на ЕС, так и на США".
https://ria.ru/20240517/gruziya-1946461255.html
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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, США, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Премьер Грузии призвал к деолигархизации ЕС и США

Премьер Грузии Кобахидзе: США и Евросоюзу необходима деолигархизация

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на Евросоюз и США влияют определенные силы и им необходима деолигархизация.
«
"Я еще раз выражаю надежду, это оптимизм нашей команды, что в первую очередь Европейский Союз добьется успеха в деолигархизации... Сегодня в этом плане существуют серьезные проблемы. Суверенитет стран находится под серьезным давлением… Есть серьезный повод для оптимизма по поводу того, что в ближайшие годы ЕС удастся освободиться от этого пагубного влияния и что Европейский Союз и США будут деолигархизированы", — заявил премьер в эфире грузинского Первого канала.
Кобахидзе отметил, что власти Грузии намеренно не уточняют, но подразумевают "конкретных субъектов из "партии глобальной войны" и эти силы оказывают сильное влияние как на ЕС, так и на США".
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