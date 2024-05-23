https://ria.ru/20240523/deoligarkhizatsiya-1947777562.html

Премьер Грузии призвал к деолигархизации ЕС и США

Премьер Грузии призвал к деолигархизации ЕС и США - РИА Новости, 23.05.2024

Премьер Грузии призвал к деолигархизации ЕС и США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на Евросоюз и США влияют определенные силы и им необходима деолигархизация. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T00:41

2024-05-23T00:41

2024-05-23T02:22

в мире

грузия

сша

ираклий кобахидзе

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на Евросоюз и США влияют определенные силы и им необходима деолигархизация."Я еще раз выражаю надежду, это оптимизм нашей команды, что в первую очередь Европейский Союз добьется успеха в деолигархизации... Сегодня в этом плане существуют серьезные проблемы. Суверенитет стран находится под серьезным давлением… Есть серьезный повод для оптимизма по поводу того, что в ближайшие годы ЕС удастся освободиться от этого пагубного влияния и что Европейский Союз и США будут деолигархизированы", — заявил премьер в эфире грузинского Первого канала. Кобахидзе отметил, что власти Грузии намеренно не уточняют, но подразумевают "конкретных субъектов из "партии глобальной войны" и эти силы оказывают сильное влияние как на ЕС, так и на США".

https://ria.ru/20240517/gruziya-1946461255.html

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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, евросоюз