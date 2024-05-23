https://ria.ru/20240523/dekret-1947788591.html
Депутат рассказала о начислении дополнительных пенсионных баллов за декрет
Депутат рассказала о начислении дополнительных пенсионных баллов за декрет - РИА Новости, 23.05.2024
Депутат рассказала о начислении дополнительных пенсионных баллов за декрет
Родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, за первого ребенка может получить 1,8 пенсионных балла за каждый год, за второго - 3,6 балла, а за... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T04:48
2024-05-23T04:48
2024-05-23T05:52
общество
светлана бессараб
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, за первого ребенка может получить 1,8 пенсионных балла за каждый год, за второго - 3,6 балла, а за третьего и последующих детей - 5,4 балла, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб. "Лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет на первого ребенка может получить 1,8 (пенсионных) балла за каждый год. За второго - 3,6 балла. За третьего и последующих - 5,4 балла" - рассказала Бессараб. Она уточнила, что в страховой стаж может быть засчитано не более 6 лет нестрахового периода, то есть нахождение в отпуске по уходу за ребенком.
https://ria.ru/20240503/ottsy-1943597532.html
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общество, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ
Депутат рассказала о начислении дополнительных пенсионных баллов за декрет
Бессараб: нахождение в декрете может принести дополнительные пенсионные баллы
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, за первого ребенка может получить 1,8 пенсионных балла за каждый год, за второго - 3,6 балла, а за третьего и последующих детей - 5,4 балла, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб.
"Лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет на первого ребенка может получить 1,8 (пенсионных) балла за каждый год. За второго - 3,6 балла. За третьего и последующих - 5,4 балла" - рассказала Бессараб.
Она уточнила, что в страховой стаж может быть засчитано не более 6 лет нестрахового периода, то есть нахождение в отпуске по уходу за ребенком.