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Депутат рассказала о начислении дополнительных пенсионных баллов за декрет - РИА Новости, 23.05.2024
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04:48 23.05.2024 (обновлено: 05:52 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/dekret-1947788591.html
Депутат рассказала о начислении дополнительных пенсионных баллов за декрет
Депутат рассказала о начислении дополнительных пенсионных баллов за декрет - РИА Новости, 23.05.2024
Депутат рассказала о начислении дополнительных пенсионных баллов за декрет
Родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, за первого ребенка может получить 1,8 пенсионных балла за каждый год, за второго - 3,6 балла, а за... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T04:48
2024-05-23T05:52
общество
светлана бессараб
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, за первого ребенка может получить 1,8 пенсионных балла за каждый год, за второго - 3,6 балла, а за третьего и последующих детей - 5,4 балла, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб. "Лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет на первого ребенка может получить 1,8 (пенсионных) балла за каждый год. За второго - 3,6 балла. За третьего и последующих - 5,4 балла" - рассказала Бессараб. Она уточнила, что в страховой стаж может быть засчитано не более 6 лет нестрахового периода, то есть нахождение в отпуске по уходу за ребенком.
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общество, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ
Депутат рассказала о начислении дополнительных пенсионных баллов за декрет

Бессараб: нахождение в декрете может принести дополнительные пенсионные баллы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖенщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, за первого ребенка может получить 1,8 пенсионных балла за каждый год, за второго - 3,6 балла, а за третьего и последующих детей - 5,4 балла, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб.
"Лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет на первого ребенка может получить 1,8 (пенсионных) балла за каждый год. За второго - 3,6 балла. За третьего и последующих - 5,4 балла" - рассказала Бессараб.
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Она уточнила, что в страховой стаж может быть засчитано не более 6 лет нестрахового периода, то есть нахождение в отпуске по уходу за ребенком.
 
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