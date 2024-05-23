https://ria.ru/20240523/britaniya-1947909323.html

Бывший лидер "Партии Brexit" отказался баллотироваться в парламент Британии

Бывший лидер "Партии Brexit" отказался баллотироваться в парламент Британии - РИА Новости, 23.05.2024

Бывший лидер "Партии Brexit" отказался баллотироваться в парламент Британии

Бывший лидер "Партии независимости Соединенного Королевства" и "Партии Brexit" Найджел Фарадж заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост депутата в РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:07

2024-05-23T15:07

2024-05-23T15:08

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Бывший лидер "Партии независимости Соединенного Королевства" и "Партии Brexit" Найджел Фарадж заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост депутата в парламенте на всеобщих выборах, намеченных на 4 июля. Ранее Фарадж заявлял, что шокирован тем, что Запад не рассматривает идею проведения каких-либо переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также выражал мнение, что разговоры о возможной победе Украины над Россией - "курам на смех". "Я долго и усердно думал, должен ли я баллотироваться на предстоящих всеобщих выборах… Я внесу свой вклад в помощь избирательной кампании, однако сейчас для меня неподходящее время идти дальше этого", - говорится в заявлении, опубликованном на странице политика в соцсети X. Фарадж добавил, что, являясь почётным председателем партии "Реформировать Соединенное Королевство" (ранее "Партия Brexit"), он полностью поддерживает её лидера Ричарда Тайса и единственного парламентария от партии Ли Андерсона. По словам политика, только партия "Реформировать Соединенное Королевство" имеет "радикальную программу", необходимую для улучшения ситуации в стране. Фарадж также заявил, что выборы в Британии "важны", однако президентские выборы в США осенью имеют "огромное глобальное значение", и наличие "сильной Америки" в союзниках жизненно необходимо. В связи с этим он добавил, что намерен любыми возможными способами помогать с массовой кампанией в США. В июне 2023 года разгорелся скандал вокруг закрытия счетов Найджела Фараджа, который сообщил, что банк Coutts, член группы NatWest и один из самых старых банков в мире, заблокировал его личный и бизнес счета без объяснения причин. Сообщалось, что у Фараджа недостаточно средств на счете, однако сам политик это опроверг. Тогда он предположил, что причиной могут быть ложные слухи о якобы получении им денег от российского телеканала RT. Позднее Фарадж заявил, что реальная причина в том, что банк признал его "политически значимым лицом" (politically exposed person, PEP). Он утверждает, что в 36-страничном документе указывается на его политические взгляды, такие как позиция по ЛГБТ*, дружба с бывшим президентом США Дональдом Трампом и отношение к России. Сам Фарадж, по его словам, описан в документе "расистом и ксенофобом". Впоследствии блокировку счетов по политическим взглядам осудили премьер Великобритании Риши Сунак и ряд других политиков. Скандал привел к отставке главного исполнительного директора финансового холдинга NatWest Group Элисон Роуз и главы банка Coutts Питера Флавел. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

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https://ria.ru/20240504/dzhonson-1943850224.html

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Ольга Фомченкова

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